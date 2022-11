Das Unternehmen zeigt sich auch sehr zufrieden mit den Fortschritten beim neuen Effizienzprogramm. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Einschätzung von Siegmund Skalar um 8 Uhr

SoftwareOne macht beim Anlegervertrauen weiter Fortschritte. Das erstmalige Tradingupdate zum dritten Quartal überzeugt, denn das Unternehmen bleibt nicht nur von der konjunkturellen Eintrübung oder einer stärkeren Einbremsung bei den Cloud-Ausgaben verschont, sondern macht auch bei der Profitabilität einen Schritt nach vorne. Saisonal gesehen ist das dritte Quartal in absoluten Zahlen weniger wichtig, als Indikator für das wichtigste Geschäftsviertel des Jahres, das vierte Quartal, kommt ihm aber sehr viel Bedeutung zu. Der Bruttogewinn in der Cloud-Sparte übertrifft die Erwartungen leicht, während der des geringmargigen Lösungsgeschäfts leicht unter den Erwartungen bleibt. Der vielleicht wichtigste Aspekt bei SoftwareOne ist die Marge. Der Ebitda von 44,9 Mio. Fr. fällt fast ein Fünftel über Konsens aus und sollte diejenigen überzeugen, die an der Jahresprognose gezweifelt hatten. SoftwareOne will im Gesamtjahr eine Ebitda-Marge von 25% erwirtschaften, was damit sehr realistisch wird – das wären Stand November ungefähr 242 Mio. Fr. Zu bedenken ist, dass bei dem Trading Update wie auch im ersten Quartal keine Integrationskosten ausgewiesen werden und der Betrag unterm Strich nach Buchhaltungsstandard nicht aufscheint. Das starke Ergebnis in Europa (+20,4%) ist zudem durch die Übernahme des Azure-Beraters Predica nach oben verzerrt. Ein vollständiges Bild, ob die Integration der jüngsten Zukäufe wirklich reibungslos vonstattengeht, wird sich damit also erst im Gesamtjahr 2022 machen lassen. Wie CFO Savitzky bereits im Sommer hat durchklingen lassen, ist nun ein Aktienrückkaufprogramm Realität geworden und sollte den Kurs weiter stützen.