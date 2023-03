Bei konstanten Währungen erwartet SoftwareOne für das laufende Geschäftsjahr ein zweistelliges Umsatzwachstum. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Ersteinschätzung von Siegmund Skalar um 8 Uhr

SoftwareOne schreibt, wie sich bereits zum Halbjahr angekündigt hat, erstmals roten Zahlen. Sie wächst, beschäftigt noch einmal mehr Mitarbeiter als im Jahr zuvor, gleichzeitig flacht sich das Bruttogewinnwachstum konjunkturbedingt ab. Der Bruttogewinn ist knapp unter 10% gewachsen und bleibt damit leicht unter unter den Erwartungen. SoftwareOne hatte zuvor Wachstum im «mittleren Zehnerbereich» versprochen, das selbst ohne Währungseffekte (+13,8%) in Summe eher enttäuschend ausfällt. Die Ebitda-Profitabilität wird in etwa gehalten, klammert jedoch Effekte aus. Wegen mehrerer grösstenteils bereits vorher feststehender Einmaleffekte – unter anderem des Rückbaus des Russlandgeschäfts und überraschend hoher Integrationskosten von 44,3 Mio. Fr. – bleibt unterm Strich nach Buchhaltungsstandard ein Jahresverlust von 58,3 Mio. Fr. stehen. Der liegt genauso wie der bereinigte Gewinn je Aktie von 0.74 Fr. unter den Markterwartungen. Die guten Nachrichten: Die Profitabilität im Lösungsgeschäft ist mit 3,5% weiter steigend, was zeigt, das die Ambitionen, an die Softwarekunden höhermargige Services zu verkaufen, durchaus Momentum haben. Die Guidance nimmt für die mittelfristige Profitabilität nach neuem Reportingstandard eine kleine Anhebung vorweg und überrascht positiv. Auch für das kommende Jahr ist SoftwareOne mit einer Ebitda-Marge von 24 bis 25% etwas optimistischer als der Markt. Allerdings veranschlagt das Management im ersten Quartal 2023 auch neue Restrukturierungskosten, um die angepeilten Einsparungen von 50 Mio. (annualisiert, ab 2024) zu erreichen.