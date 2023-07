Mitte Juni hatte die britischen Private-Equity-Gesellschaft Bain Capital ein erstes Kaufangebot für SoftwareOne lanciert. Bild: Urs Flueeler/Keystone

Einschätzung von Siegmund Skalar um 8.00 Uhr

Adam Warby hat den Gründern um Ex-SoftwareOne-VRP von Stockar eine Absage erteilt und sich mehr Zeit erkauft. Die Situation ist durchaus pikant, denn für manche Aktionäre mag eine Offerte von 20.50 Fr. potenziell bereits attraktiv gewesen sein. Inwiefern sich bei der Preisspanne des zweiten «indikativen Angebots» aber nach der Due Diligence wirklich der Höchstpreis von 20.50 Fr. realisieren hätte lassen, sei dahingestellt – denn eine Preisspanne per se gilt in diesen Verhandlungen als eher unüblich. Auch das Bekanntwerden der Offerte geschah aus der Sicht der Gründer «günstigerweise» am Donnerstag und damit am Tag vor der entscheidenden VR-Sitzung in Zürich und könnte damit als zusätzliches Druckmittel fungiert haben.

Dass sich Warby im Interesse der Minderheitsaktionäre dagegen entschieden hat, spricht für ihn. Das Wording der Aussendung argumentiert, dass der VR von den Gründungsaktionären erwarte, dass die im besten Interesse «aller Stakeholder» handeln und fällt damit verbale Seitenhiebe – vor allem gegen die Exklusivitätsvereinbarung, die die Gründer mit Bain unterzeichnet haben. Der VR behält sich jedoch alle Möglichkeiten offen – auch eine Einigung mit Bain zu einem potenziell höheren Preis. Bis zu den Halbjahreszahlen am 24. August sollte wohl ein vorläufiger Burgfrieden stehen, womit CEO Brian Duffy eine Möglichkeit hätte, seine Sicht auf das Unternehmen und mögliche operative Fortschritte zu präsentieren.