Die Aktionäre sollen wie in den letzten Jahren eine Dividende von 22 Fr. pro Titel erhalten. Bild: ZVG/Swisscom

Ersteinschätzung von Siegmund Skalar um 8 Uhr

Die Eckdaten bei den Jahreszahlen standen bereits fest, nachdem Swisscom die Zahlen zu Umsatz und Ebitda schon vorab publiziert hatte. Sie liegen am unteren Ende der zuvor ausgegebenen Jahresprognose und gehen gegenüber dem Vorjahr beide leicht zurück. Deutlich über den Erwartungen liegt hingegen der im vierten Quartal erzielte Gewinn mit 389 Mio. Fr., der auch den rückläufigen Jahresgewinn von 1,6 Mrd. Fr. über die Analystenerwartungen schiebt. Die grossen Trends setzen sich bei Swisscom unterdessen fort: Am Heimatmarkt geht im Gesamtjahr 2022 das Geschäft mit den Telefoniediensten zurück, während das IT-Lösungsgeschäft für Businesskunden die einzige Möglichkeit darstellt, am Heimatmarkt zu wachsen. Fastweb in Italien hat kein schlechtes Jahr hinter sich und steigert die Profitabilität 3,4% – angesichts des Preisdrucks durch Iliad ein sehr vorzeigbares Ergebnis. Mit der Prognose für 2023 überrascht Swisscom beim operativen Ergebnis stark positiv, auch wenn der Umsatz im kommenden Jahr nahezu gleich bleiben dürfte. Ein Ebitda von 4,6 bis 4,7 Mrd. Fr. liegt klar über den Schätzungen und impliziert einen Sprung bei der Profitabilität von mindestens 4,4% im kommenden Jahr.