Die Aktionäre sollen trotz des Gegenwindes, den Sonova verspürt hat, erneut in den Genuss einer leicht höheren Dividende kommen. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Ersteinschätzung von Arno Schmocker um 7.55 Uhr

Sonova hat die reduzierte Prognose für 2022/23 nicht erreicht. Umsatz und operatives Ergebnis blieben hinter der Konsensprognose zurück. Auch die übrigen Schlüsselzahlen wie flüssige Mittel, freier Cashflow und Rendite auf dem eingesetzten Kapital verschlechterten sich. Die Gründe sind vielfältig. Die Nachfrage in grossen Märkten erhielt einen Dämpfer; in den USA ging ein bedeutender Kunde verloren; Akquisitionen wirkten margenschmälernd und erhöhten den Verschuldungsgrad; die Währungsumrechnung belastete. Immerhin stieg der Gewinn je Aktie, dank sehr niedrigem Steuersatz und Aktienrückkäufen. Die Dividende wird etwas erhöht. Trotzdem dürfte der Markt das Zahlenset kühl aufnehmen, zumal der Ausblick wie erwartet ein weiteres Geschäftsjahr erwarten lässt, das nicht an die Vorjahre anknüpft. In Franken könnten Umsatz und operatives Ergebnis stagnieren. Negativ aufgenommen werden könnte auch, dass die Aktienrückkäufe sistiert werden.