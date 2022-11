Ersteinschätzung von Arno Schmocker um 08.10 Uhr

Die Verlangsamung der Nachfrage im globalen Hörgerätemarkt bremst die langjährige Dynamik von Sonova immer stärker. Der Hörgeräte- und Audiospezialist im zürcherischen Stäfa hat die Umsatz- und Gewinnprognosen der Finanzanalysten in der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs 2022/23 um je etwa 10 Mio. Fr. verfehlt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Schätzungen nach einer Gewinnwarnung Mitte August bereits erheblich gesenkt worden waren. Vor allem im Hochpreismarkt USA, aber auch in Grossbritannien und Frankreich ging die Nachfrage im Privatmarkt zurück. Immerhin: Die neue Produktlinie Lumity scheint den Rückgang der Wachstumsrate gemildert zu haben. Auf jeden Fall wachsen die dänischen Konkurrenten Demant und GN Store Nord derzeit noch mässiger. Die operative Marge von Sonova glitt erwartungsgemäss mehrere Prozentpunkte zurück, besonders weil Akquisitionen wie das Kopfhörergeschäft von Sennheiser und das Audio-Retailnetz von Alpaca in den USA weniger rentabel sind. Der Ausblick ist nicht dazu angetan, den Aktien neuen Schub zu verleihen. Sonova rechnet damit, lediglich das untere Ende der im Sommer reduzierten Prognose-Bandbreite zu erreichen, also 15% mehr Umsatz (organisch) und 6% mehr Betriebsgewinn (um Sonderfaktoren bereinigt) auszuweisen.