Der Hauptsitz von Sonova in Stäfa. Bild: ZVG/Sonova

Ersteinschätzung von Rupen Boyadjian um 8 Uhr

Am Investorentag von Sonova könnte CEO Arnd Kaldowski Hinweise auf das Interesse für die kürzlich lancierte neue Hörgeräteplattform geben. Die Einführung neuer, verbesserter Produktlinien hat in der Vergangenheit jeweils das Geschäft angekurbelt. Das käme für Sonova genau im richtigen Moment: Die Aktien haben dieses Jahr fast 40% verloren, steil abwärts ging es Mitte August, als das Unternehmen eine Gewinnwarnung herausgab. Hörgeräte werden in vielen Ländern nicht oder nur teilweise von der Krankenkasse übernommen. Angesichts von Inflation wird angenommen, dass einige potenzielle Kunden den Kauf verschieben oder ein günstigeres Modell der Konkurrenz vorziehen könnten. Bisher sieht es aber nicht nach einem dramatischen Einbruch aus. Marktführer Sonova erwartet im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 noch ein Umsatzwachstum von 15 bis 19% statt wie zuvor 17 bis 21%. Die Aktien sind nach dem Kurssturz mit einem für 2023 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 18 so günstig wie lange nicht mehr und einen Kauf wert.