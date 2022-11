Aktie im Blickpunkt – Sony will ein grösseres Stück vom Chipkuchen Der Elektronikkonzern stampft mit sieben weiteren Unternehmen einen neuen Halbleiterproduzenten aus dem Boden. Giuliano Ligi

Japan will bis zu 70 Mrd. Yen in ein neues Halbleiterunternehmen investieren, das unter anderem von Sony aufgebaut wird. Bild: Toru Hanai/Bloomberg

Japan ist bestrebt, sich zukünftig wieder auf dem Thron der Tech-Industrie wiederzufinden. Die Regierung will einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge bis zu 70 Mrd. Yen (rund 500 Mio. Fr.) in das neue Halbleiterunternehmen Rapidus investieren, um sich erneut als führender Hersteller moderner Chips zu etablieren. «Chips werden eine entscheidende Komponente für die Entwicklung neuer Spitzentechnologien wie KI, digitale Industrien und das Gesundheitswesen sein», sagte der Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie, Yasutoshi Nishimura, am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Rapidus, die erst noch gegründet werden muss, soll als Gemeinschaftsunternehmen von japanischen Technologiekonzernen und Industrieschwergewichten betrieben werden. Neben dem Staat beteiligen sich acht Gesellschaften an Rapidus, die im Namen die Dringlichkeit des nötigen Handelns im Chipbereich aus Sicht Japans akzentuiert. Neben dem Autobauer Toyota, dem Elektronikkonzern NEC und Softbank soll insbesondere Sony Einsitz in die Führung des Unternehmens nehmen. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts will Rapidus mit der Produktion von Chips beginnen.

Sony-Aktien beflügelt

Die Ankündigung, dass unter anderem Sony Vorsitz im staatsnahen Konzern nehmen soll, scheint den Aktien Schub verliehen zu haben. Mit einem Plus von über 5,5% schlossen die Valoren am Freitag deutlich über dem Leitindex Nikkei 225, der fast 3% avancierte. Der Nikkei zeigte sich im laufenden Jahr äusserst krisenresistent. Während seit Jahresbeginn Aktienmärkte weltweit zwischen 10 und 20% nachgegeben haben, notiert der Nikkei lediglich 3,5% tiefer.

Deutlich schlechter lief es hingegen für Sony. Die Valoren kosten derzeit über 20% weniger als noch Anfang Jahr. Seit Ende September lässt sich aber eine moderate Gegentendenz im Aktienkurs erkennen. Der Elektronikkonzern hat erst Anfang Monat Zweitquartalszahlen für das Geschäftsjahr 2022/23 veröffentlicht, die dank dem starken Sensorengeschäft und dem schwachen Yen über den Erwartungen der Analysten lagen. Seither, möglicherweise unterstützt von der höheren Guidance des Managements, legten die Sony-Valoren deutlich zu.

Analysten sind positiv

Experten bewerten die Aktien positiv. Einundzwanzig von fünfundzwanzig Analysten empfehlen die Valoren zum Kauf. Neben zahlreichen asiatischen Analysten raten insbesondere Citi, aber auch Morgan Stanley und Macquarie zum Einstieg. Gemessen am durchschnittlichen Kursziel ist die Erwartung gross. Das Ertragspotenzial beträgt gegenüber dem aktuellen Kurs fast 30%.

