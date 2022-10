Der Chart des Tages – Soziale Medien auf dem Vormarsch Traditionellen Medien wird in den USA immer weniger vertraut. Dafür werden TikTok und andere soziale Medien auch als Nachrichtenquelle regelmässig genutzt. Andreas Neinhaus

Hand aufs Herz: Wo haben Sie sich übers Wochenende darüber informiert, was vor Ort, in der Schweiz oder in der Welt geschehen ist? Die Chance ist gross, dass die sozialen Medien dazuzählten.

In den USA vertraut nur jeder Dritte den Nachrichten, die über sie verbreitet werden. Das ergibt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Pew Research. Der Trend ist stabil.

Allerdings ist das stark altersabhängig. Denn 50% der unter Dreissigjährigen vertrauen den Informationen, die sie über die sozialen Medien erhalten. Das sind fast so viele wie im Falle landesweiter traditioneller Nachrichtenorganisationen. Deren Vertrauensbasis ist seit 2016 markant geschwunden: von 62 auf 56%. Informationen, die lokale Zeitungen, Fernsehsender und andere traditionelle Quellen verbreiten, wird am meisten getraut: 62%. Auch hier verläuft der Trends allerdings abwärts. Vor acht Jahren gaben noch 71% der unter Dreissigjährigen an, dass sie diesen lokalen Nachrichtengesellschaften trauen.

In einer weiteren Studie geht Pew Research der Frage nach, wie viele Social-Media-Nutzer aus allen Altersklassen in den USA regelmässig die Nachrichten von ihrer Lieblingsseite beziehen. Hier liegt der von Elon Musk vergangene Woche endgültig übernommene Twitter-Konzern vorne: 53% der Twitter-Kunden nutzen den Dienst, um Nachrichten zu erhalten. Der Anteil ist jedoch gesunken, 2020 betrug er noch 59%.

Den grössten Zuwachs hat dagegen TikTok erfahren. Kaum zu glauben aber wahr: 30% der erwachsenen Amerikaner nutzen die chinesische Videoplattform, und ein Drittel der Nutzer bezieht die Nachrichten regelmässig von dort.

