Dem Besucher Spaniens hat sich in diesem langen Sommer ein ungleiches, ja widersprüchliches Bild des Landes präsentiert. Die aussergewöhnliche Hitzewelle, die ganz Europa geplagt hat, führte auf der Iberischen Halbinsel an allen Ecken und Enden zu verheerenden Waldbränden. Auf dem wärmesuchenden Satelliten des Copernicus-Systems leuchtete die spanische Landkarte auf wie ein tiefrotes Flammenmeer; zeitweise wüteten unkontrolliert gegen fünfzig Grossbrände, die eine gespenstische, verkohlte Landschaft so gross wie sechsmal die Fläche des Bodensees hinterlassen haben.

Die Belastung der Umwelt ist enorm. Die extreme Trockenheit führte in vielen Gemeinden zu einem Wassernotstand. Sogar im Norden des Landes, der ja bekannt ist für ein feuchteres Klima, musste das Wasser vorübergehend rationiert werden. Die negativen Auswirkungen auf die Landwirtschaft und auf die Fischerei sind nicht abzuschätzen. Das makabre Schauspiel der wütenden Brände ist nicht neu, es wiederholt sich nahezu jedes Jahr, wenn auch nicht so dramatisch wie in diesem Sommer.

Tourismus fast wie vor Covid

Zu Recht stellen sich deshalb viele Spanier die drängende Frage, wieso es nicht möglich ist, statt so viel über Klimawandel bloss zu debattieren, konkrete Vorkehrungen zu treffen. Die Frage geht natürlich in erster Linie an die Adresse der Regierung von Pedro Sánchez, die sich in Sachen «Climate Change» militant und sehr fortschrittlich gibt. Konkret hat die Exekutive aber kaum auf diese nationale Katastrophe reagiert, zum Beispiel mit der Ankündigung von effektvollen Strategien und Brandbekämpfungsmassnahmen, wie viele Experten schon lange fordern. Sie mahnen, dass die Prävention im Kampf gegen Brandstiftung und andere anthropogene Faktoren entscheidend ist.

Gleichwohl inszenierte sich Spanien in diesem Jahr als idealer Besuchsort für in- und ausländische Touristen. Und sie kamen in Scharen, fast so viele wie im Rekordjahr 2019, vor der Pandemie. Allenthalben spürte man die Lust auf ungezwungene Freizeit; in allen Städten des Landes, aber auch an den Stränden und in Küstengebieten prägten belebte Strassencafés und Restaurants das Strassenbild. Es schien so, als hätten die Menschen genug von den Entbehrungen und den Verboten während der langen Covid-19-Pandemie. Das Angesparte wurde jetzt grosszügig ausgegeben, die aufgeräumte, festliche Stimmung spürte man überall, so, als wollte man die unmittelbare, unsichere Zukunft verdrängen. Nicht wenige feierten, als gäbe es kein Morgen.

«Zum ersten Mal seit vielen Jahren berichten viele Haushalte, grosse Mühe zu haben, bis Monatsende über die Runden zu kommen.»

Ganz klar: Das ganze Land war euphorisch auf Ferienstimmung eingestellt, Waldbrände, Politik, Krieg und Wirtschaftseintrübung hin oder her. Nun, langsam, aber sicher, neigt sich auch in Spanien der lange Sommer dem Ende zu, die Temperaturen kühlen sich endlich etwas ab, und die hartnäckige Tagesrealität kehrt allmählich zurück. Vorbei die schönen Tage von Aranjuez, denn der normale Bürger sieht sich nach seiner Rückkehr aus dem ausgiebigen Urlaub mit enormen Schwierigkeiten konfrontiert. Zum ersten Mal seit vielen Jahren berichten viele Haushalte, grosse Mühe zu haben, bis Monatsende über die Runden zu kommen. Die hohe Inflation von gegen 10% und die explodierenden Stromkosten setzen den Familien und der ganzen Wirtschaft arg zu.

Arbeitslosigkeit nimmt zu

Nicht wenige Betriebe kündigen an, wegen der Lieferkettenproblematik, aber vor allem wegen der horrenden Energiekosten temporär schliessen zu müssen. Obwohl der Tourismus sich formidabel erholt hat, melden die Arbeitsämter für den August 190'000 zusätzliche Arbeitslose, was für den Herbst nichts Gutes verheisst. Die links-linke Regierung von Pedro Sánchez versucht wegzuschauen und sich hinter dem üblichen Propagandaschwall zu verstecken, als wäre die Welt – wohl ihre imaginäre Welt – ganz in Ordnung. Das Wirtschaftsministerium hält eisern daran fest, dass Spanien 2022 kräftig wachsen wird, wenn auch gewiss nicht über 4% wie noch zu Beginn des Jahres prognostiziert.

Politisch will Sánchez im letzten Jahr der Legislatur das Steuer herumreissen, den Kontakt mit der Strasse suchen, um verlorenes Terrain wiedergutzumachen. Seine Umfragewerte sind nicht gut. Die Verschleisserscheinungen der Regierungsmannschaft sind evident und kaum mehr zu kaschieren. Die Konservativen des Partido Popular harren in den Startlöchern und wittern bereits Morgenluft. Politisch und wirtschaftlich steht Spanien ein frostiger Herbst bevor.

