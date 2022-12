Die spanische Wirtschaft ist auch in diesem Jahr kräftig gewachsen, obwohl nicht so stark wie von der Regierung euphorisch mit 6,4% veranschlagt, aber immerhin mit einem ansehnlichen Plus von 4,3% des Bruttoinlandprodukts. Dies bedeutet, dass das Vorkrisenniveau erst gegen Ende 2023 erreicht werden kann, denn nächstes Jahr soll die Wirtschaft gemäss jüngsten Prognosen der OECD oder auch des IWF bloss 1,3% zulegen.

Man erinnert sich, dass im ersten Covid-Jahr 2020 die Wirtschaftsleistung dramatisch 11% eingebrochen war, so heftig wie in keinem anderen EU-Land. Seither ist die Erholung unbestritten, aber die Aufholjagd hat sich in diesem letzten Quartal deutlich verlangsamt. Eine hartnäckige Inflation von gegen 9%, die steigenden Zinsen und die zunehmenden Kreditrisiken sowie die geopolitische Grosswetterlage belasten die Konjunktur.

Es ist folglich kaum verwunderlich, dass der Einkaufsmanagerindex (EMI) auf 47,8 Zähler geschrumpft ist, also sich deutlich von der Marke 50 entfernt, ab der das bekannte Barometer Wachstum signalisiert. Der Index flammte im November überraschend sogar etwas auf, stieg 0,5 Punkte, aber die Grundtendenz bleibt verhalten. Der seit fünf Monaten in Folge fortschreitende Rückgang der Wirtschaftsleistung in den wichtigsten europäischen Ländern deutet darauf hin, dass die Eurozone diesen Winter in eine Rezession abrutschen könnte, was natürlich auch Auswirkungen auf die spanischen Exporte haben wird.

Willkommener Geldsegen aus Brüssel

Die exorbitanten Energiepreise, die sich vervierfacht haben, die Rohstoffkosten sowie die anhaltenden Lieferkettenprobleme belasten immer noch nahezu sämtliche Branchen. Besonders die virulente Teuerung setzt vielen Haushalten zu. Nicht wenige Bürger beklagen, dass sie Mühe hätten, bis zum Ende des Monats mit ihrem Budget durchzukommen. Dass der Konsum statistisch noch nicht merklich zurückgegangen ist, hängt wohl damit zusammen, dass die Spanier ihr während der Covid-Pandemie angespartes Geld nun in diesem Jahr grosszügiger ausgeben.

Weitere Impulse verzeichnete die spanische Wirtschaft vom erneut aufblühenden Tourismus, der beinahe das Niveau von 2019 erreicht hat, ferner auch von Industrien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, wo Spanien eine führende Stellung einnimmt, sowie von den verschiedenen Zuschüssen der EU, allen voran vom grössten Konjunkturpaket aller Zeiten, dem «Next-Generation-Fonds», dessen Herzstück der sogenannte «Aufbau- und Resilienzplan» ist: Total 140 Mrd. €, die Spanien erhält; 70 Mrd. sollen bis 2026 fliessen, um die Digitalisierung voranzutreiben und die Transformation zu einer nachhaltigeren Wirtschaft anzustossen.

Bereits haben 80% aller Haushalte in Spanien einen Glasfaseranschluss, zehnmal mehr als in Deutschland. Dies ist eine hervorragende Ausgangslage, um eine modernere und nachhaltigere Wirtschaft zu schaffen. Das Land hat ein bedeutendes Potenzial im Bereich der erneuerbaren Energien und wittert Chancen auch in der Wasserstoffwirtschaft. So laufen verschiedene Projekte, um grünen Wasserstoff auf der Basis von Solarenergie herzustellen.

E-Autos «Made in Spain»

Die Zentralregierung will ebenso im Bereich der Elektrifizierung Akzente setzen. Als zweitgrösster Autoproduzent in Europa will Spanien eine führende Rolle in der Elektromobilität einnehmen. In enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Herstellern, allen voran mit Volkswagen, laufen ambitiöse Programme wie «Future Fast Forward», um Seat-Fabriken auf die Produktion von Elektroautos umzurüsten. So soll in der Region Valencia eine der grössten Batteriefabriken Europas entstehen, ein prestigeträchtiges Investitionsprojekt, das sich Spanien mit Fördermitteln von vorab 397 Mio. € etwas kosten lässt. Weitere Staatsgelder werden wohl folgen müssen.

Die Einigung über die Fördermittel und das deutliche Bekenntnis von Volkswagen zum Produktionsstandort Spanien kamen buchstäblich in letzter Minute zustande, was darauf hindeutet, dass die linke Regierungsmannschaft von Pedro Sánchez Mühe bekundet, die aus Brüssel kommenden Gelder zügig in zukunftsträchtige Projekte zu investieren. Spanien läuft tatsächlich Gefahr, den als historisch zu betrachtenden Geldsegen, der einem grossen Marshallplan gleichkommt, mangels solider Vorbereitung nicht rechtzeitig umsetzen zu können.

Die politische Opposition spricht offen von einem nationalen Skandal und bezichtigt die sozialistisch-kommunistische Zentralregierung, mit einer Politik der verabsolutierten Kultur sämtliche Stände der Gesellschaft beherrschen zu wollen, mit ihrer Fortschrittspropaganda und ihrer sektiererischen Gesetzgebung die wirklichen Probleme des Landes sträflich zu vernachlässigen. So hätten in jüngster Zeit Gesetze wie die des «demokratischen Gedächtnisses» nur dazu geführt, die Gesellschaft zu spalten und den während der politischen «Transición» mit dem Einzug der Demokratie einvernehmlich und definitiv begrabenen Bürgerkrieg achtzig Jahre hinterher wieder aufkeimen zu lassen.

Sánchez’ Kalkül mit den Katalanen

Neben Gesetzen zur Euthanasie, zum Tierwohl, zur Geschlechtsidentität, zum Sexualstrafrecht, die überstürzt und ohne Anhörung aller Parteien und der zuständigen Instanzen durch das von linken und separatistischen Kräften beherrschte Parlament durchgeboxt worden sind, überrascht jetzt Sánchez mit einer Reichensteuer. Pikanterweise soll nächstens mit einer Strafrechtsreform nach Mass der Straftatbestand der Anstiftung zum Aufruhr eliminiert werden, was den zu langen Freiheitsstrafen verurteilten katalanischen Separatisten zugutekommen würde.

Pikant ist das Ganze nur durch den Umstand, dass diese katalanischen Parteien Regierungschef Pedro Sánchez im spanischen Parlament politisch unterstützen. Ohne ihren Support würde die links-linke Koalition aus Sozialisten und der kommunistischen Partei Podemos auseinanderbrechen. Der katalanische Separatismus ist inzwischen intern hoffnungslos zerstritten, wird aber vom Premier aus wahltaktischem Kalkül politisch immer wieder aufgepäppelt.

In diesem Ambiente des politischen Kladderadatschs sieht die konservative Opposition um Alberto Feijóo ihre grosse Chance gekommen. Bis jetzt hat der Partido Popular auf eine Strategie der Abnützung gesetzt. Doch Pedro Sánchez ist ein geschickter Überlebenskünstler. Spaniens Konservative werden sich sputen müssen.

