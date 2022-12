Schweizer Aktienmarkt – Spekulative Käufe beflügeln GAM-Aktien Der kriselnde Vermögensverwalter prüft gemäss einem Medienbericht verschiedene strategische Optionen. Händler verweisen auf anhaltende spekulative Käufe.

Obwohl es über GAM immer wieder Übernahmegerüchte gegeben habe, könnte etwas dran sein, meint ein Händler. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Aktien des kriselnde Asset Managers GAM ziehen am Dienstag weiter an. Händler verweisen auf anhaltende spekulative Käufe. Am Freitag hatte ein Medienbericht, wonach GAM strategische Optionen prüfen soll, Übernahmespekulationen geweckt und der Aktie zu einem satten Kursplus verholfen.

Die GAM-Aktien notieren am Dienstag um 10.00 Uhr um 8,1% höher auf 0.944 Fr. Derweil gewinnt der Gesamtmarkt gemessen am SPI 0,44%. Obwohl die Aktie bereits am Freitag um gut acht Prozent zugelegt hatte, hat der Kurs im laufenden Jahr gegen 30% eingebüsst nach -37% im Jahr 2021.

Der britische Nachrichtenkanal «Sky News» hatte am Freitag auf seinem Online-Newsportal berichtet, der Vermögensverwalter GAM prüfe verschiedene strategische Optionen. Dazu gehöre auch ein möglicher Verkauf.

Die an der SIX kotierte Gesellschaft arbeite mit Investmentbankern der UBS zusammen und intensiviere die Gespräche über einen möglichen Verkauf, berichtete der Nachrichtensender. Die Investmentbanker sollen dem Artikel zufolge das Interesse von potenziellen Käufern ausloten. Der Prozess befinde sich aber noch in einem frühen Stadium, ein Abschluss stehe daher wahrscheinlich nicht unmittelbar bevor, heisst es im Bericht unter Berufung auf Branchenkreise weiter.

Eine GAM-Sprecherin hatte den Medienbericht am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP nicht kommentieren wollen, aber auf ein Statement von David Jacob vom Oktober anlässlich der Zahlenvorlage zum dritten Quartal verwiesen. Der Verwaltungsratspräsident liess sich damals mit folgenden Worten zitieren: «Wir überprüfen fortlaufend die Fortschritte des Unternehmens und stellen sicher, dass unsere Strategie die richtige ist und im Interesse aller unserer Interessengruppen liegt.»

Obwohl es über GAM immer wieder Übernahmegerüchte gegeben habe, könnte etwas daran sein, meint ein Händler. «Es würde nicht überraschen, wenn die Notbremse gezogen und ein Verkauf der Firma eingeleitet würde», sagt ein Händler. Denn das Unternehmen leide noch immer unter Abflüssen von Kundengeldern.

Seit ein früherer Star-Fondsmanager wegen schweren Fehlverhaltens im Jahr 2018 suspendiert worden war, leidet das Unternehmen unter einem Vertrauensverlust seitens der Kunden und damit verbunden unter abfliessenden Kundengeldern.

