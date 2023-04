Jahreszahlen – Spexis bekommt Aufschub für Geschäftsbericht Das Biotechnologieunternehmen hat noch bis Ende Mai Zeit, um die Zahlen für 2022 zu liefern. Ungeprüfte Eckdaten zum Geschäftsjahr hat es aber bereits veröffentlicht.

Als Grund für die Verschiebung nennt Spexis die kürzlich abgeschlossene Finanzierung mit SPRIM Global Investments. Bild: Westend61/Getty Images

Spexis darf den Geschäftsbericht später veröffentlichen. Die SIX Exchange Regulation (SER) hat dem Unternehmen diesbezüglich eine Genehmigung für die Befreiung von der Offenlegungspflicht bis Ende Mai erteilt.



Der Grund für die Verzögerung bei der Veröffentlichung des Jahresberichts sei die kürzlich abgeschlossene Finanzierung mit SPRIM Global Investments (SGI), schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung am Freitag. Daraus erhält Spexis 4,5 Mio. $ Diese Finanzierung ermögliche den unmittelbaren Start einer Studie unter dem Namen «Copilot».



Dabei handele es sich um ein wesentliches nachträgliches Ereignis, das für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Berichte für das Jahr 2022 in Übereinstimmung mit den IFRS-Richtlinien relevant sei.



Zugleich veröffentlichte Spexis noch die ungeprüften Eckdaten zum Geschäftsjahr 2022. Demnach hat das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Verlust von 18,6 Mio. Fr. eingefahren nach einem Minus von 11,9 Mio. im Jahr 2021. Zudem beliefen sich die Barmittel per Ende 2022 auf 1,8 Mio. Fr. (Vorjahr: 14,4 Mio.).

