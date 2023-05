Jahreszahlen – Spexis erneut im Minus Das Biotech-Unternehmen schliesst 2022 wie erwartet mit Verlust ab und gibt ein Update zur Pipeline.

Spexis hat 2022 wie bereits angekündigt mit einem klaren Verlust beendet. Ende April hatte das Unternehmen bereits erste Eckdaten bekannt gegeben, als es über den Aufschub für die Veröffentlichung des Geschäftsberichts informiert hatte.

Diese Zahlen werden nun in der Mitteilung vom Dienstag bestätigt. Demnach betrug der Jahresverlust 2022 18,6 Mio. Fr. nach -11,9 Mio. im Jahr zuvor. Vor allem die auf 12,7 Mio. Fr. (VJ -0,9 Mio.) gestiegenen Ausgaben für Forschung und Entwicklung hätten diese Entwicklung massgeblich geprägt. Im laufenden Jahr dürften sie gar noch weiter steigen.

Die liquiden Mittel lagen per Ende 2022 bei 1,8 Mio. Allerdings hatte sich die Gesellschaft im April eine Kapitalzusage von SPRIM Global Investments in Höhe von 4,5 Mio. $ gesichert. Damit sei die Gesellschaft gut positioniert, um die klinische Entwicklung des Phase-III-Programms ColiFin voranzutreiben.

So werde für Mitte 2023 die Aufnahme der ersten Patienten in die Copilot-Studie erwartet, kündigt Spexis an. ColiFin wird für die Behandlung von chronischen Lungeninfektionen bei Mukoviszidose-Patientinnen und -Patienten (zystische Fibrose, CF) entwickelt.

«Zusätzlich zu den Fortschritten, die wir mit unserem Hauptprodukt ColiFin gemacht haben, sind wir sehr ermutigt durch die Erfolge in unserer gesamten Pipeline, einschliesslich der vielversprechenden klinischen Ergebnisse unserer beiden Programme mit Balixafortide und mit inhalierbarem Murepavadin», wird CEO Jeff Wager in der Mitteilung zitiert.

Mit Blick auf den Rest des Jahres konzentriere sich die Gruppe nun darauf, jedes dieser Programme voranzutreiben. Gleichzeitig werde man weiterhin sorgfältig nach Kapitalquellen suchen, um die Weiterentwicklung der Pipeline durch wertbringende Fortschritte zu ermöglichen.

So plant die Gruppe den Angaben zufolge auch, inhalierbares Murepavadin im Jahr 2023 in Phase-Ib/II-Studien bei Patientinnen und Patienten zu testen, die an zystischer Fibrose (CF) leiden.

