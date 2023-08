Finanzierung – Spexis sichert sich Kapitalzusage für ColiFin-Studie Das Biotech-Unternehmen bekommt Gelder von SPRIM Global Investments für eine kommende Phase-3-Studie. Mit dem frischen Kapital sollen auch weitere Fortschritte der Copa-Studie finanziert werden.

Die Phase-3-Studie für das Mittel ColiFin soll im dritten Quartal starten. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Spexis hat sich neues Kapital für die Finanzierung einer anstehenden Studie gesichert. Konkret stecken SPRIM Global Investments (SGI) und weitere institutionelle Investoren 2,5 Mio. $ in das Unternehmen, um die anstehende Phase-3-Studie für das Mittel ColiFin bei zystischer Fibrose zu finanzieren. Die Studie soll im dritten Quartal 2023 starten.

Die 2,5 Mio. $ teilen sich einer Mitteilung vom Dienstag zufolge in 1 Mio. an besicherten, verzinslichen Schuldtitel mit teilweiser Optionsscheindeckung von SGI auf. Die übrigen 1,5 Mio. $ seien nachrangige Schuldtitel, die von institutionellen Anlegern zwangsweise in Eigenkapital umgewandelt werden.

Das frische Kapital ermögliche es Spexis nicht nur, die Copilot-Studie im dritten Quartal zu beginnen, sondern auch weitere Fortschritte mit COPA – den zweiten Teil der geplanten zulassungsrelevanten Wirksamkeits- und Sicherheitsstudie der Phase 3 – zu erzielen.

Erst Ende Juni hatte Spexis den Finanzberater Maxim Group LLC engagiert und bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten auch den eigenen Verkauf nicht ausgeschlossen.

