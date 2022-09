Hot Corner – Spezialitäten zu Value-Kursen Das Spezialchemieunternehmen Kemira bedient Trends wie Plastikersatz und Wasseraufbereitung. Christian Braun

Das Thema Wasseraufbereitung wird weiter an Bedeutung gewinnen. Um daran teilzuhaben, ist Kemira gut positioniert. Bild: Ollo/Getty Images

Die Chemie gehört derzeit nicht zu den beliebtesten Segmenten am verängstigten Aktienmarkt. Nach guten Zahlen im ersten und zweiten Quartal erwarten Unternehmen im weiteren Verlauf schwierigere Bedingungen. Wie in anderen Sektoren sind die Herausforderungen vielfältig und gross. An der Börse verzeichnet die Branche höhere Einbussen als der Gesamtmarkt. Mit diesen haben sich meist auch die Bewertungskennzahlen deutlich verringert.