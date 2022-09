Halbjahreszahlen – Spice Private Equity rutscht ins Minus Die Beteiligungsgesellschaft meldet für das erste Semester einen Verlust. Als Grund wird die schlechte Kursentwicklung einer Beteiligung genannt.

Spice Private Equity steht kurz vor der vollständigen Übernahme durch den Hauptaktionär GP Swiss. Bild: Yuichiro Chino/Getty Images

Spice Private Equity hat in der ersten Jahreshälfte 2022 Verluste geschrieben. Es ist der letzte Abschluss als kotierte Gesellschaft.



Unter dem Strich stand in der am Dienstag veröffentlichten Halbjahresrechnung von Spice Private Equity ein Verlust von 8,3 Mio. $ zu Buche. Im letzten Jahr hatte dir Firma einen Überschuss von 27,2 Mio. ausgewiesen.



Als Grund nennt Spice Private Equity die Kursentwicklung der Beteiligung an G2D, einem auf Techfirmen ausgerichtete brasilianischen Beteiligungsvehikel. Seit G2D im Mai vergangenen Jahres an die Börse gegangen ist, hat sich der Kurs der Gesellschaft mehr als halbiert, wie aus dem Halbjahresreport von Spice Private Equity hervorgeht.



Spice Private Equity ist darüber hinaus etwa in der US-Restaurant-Kette Bravo Brio, dem brasilianischen Versicherer Akad Seguros und dem Fintech-Unternehmen Insole investiert.



Der Nettoinventarwert (NAV) der Beteiligungsgesellschaft belief sich per Ende Juni auf 27,10 $ pro Aktie, verglichen mit 31,0 $ per Ende 2021. Insgesamt sei der NAV auf 144 Mio. $ von 156 Mio. gesunken. Den Abschlag des Aktienkurses zum NAV bezifferte Spice Private Equity auf 43 %.



Spice Private Equity steht kurz vor der vollständigen Übernahme durch den Hauptaktionär GP Swiss. Am Ende der Nachfrist hielt dieser 97,40 % der Aktien.



AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.