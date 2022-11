Quartalszahlen – Sportradar steigert Umsatz und Gewinn Der Sportdatenanbieter hat sich im dritten Quartal deutlich verbessert. Das liegt vor allem an dem boomenden Geschäft mit Sportwetten in den USA und dem Rest der Welt.

Der Umsatz von Juli bis September stieg um fast ein Drittel auf 178,8 Mio. €, wie das St. Galler Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Der Schweizer Sportdaten-Anbieter Sportradar ist im dritten Quartal 2022 im Vergleich mit dem Vorjahr stark gewachsen. Noch deutlicher kletterte der operative Gewinn in die Höhe. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurden erhöht.

Der Umsatz von Juli bis September stieg um fast ein Drittel auf 178,8 Mio. €, wie das St. Galler Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Zuwächse seien in erster Linie einem boomenden Geschäft mit Sportwetten in den USA und dem Rest der Welt zu verdanken. Das Marktwachstum sei deutlich übertroffen worden.

Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) legte gar um 75% auf 35,5 Millionen Euro zu. Die operative Gewinn-Marge stieg entsprechend um 5 Prozentpunkte auf 20% an. Zum ersten Mal habe das US-Segment dabei einen Gewinnbeitrag geleistet, was für die solide Hebelwirkung des Geschäftsmodells spreche, so Sportradar.

Für das Gesamtjahr 2022 erhöht das an der US-Börse kotierte Unternehmen erneut seine Umsatzprognosen: Neu wird ein Umsatz von 718 bis 723 Mio. € (alt: 695 bis 715 Mio.) erwartet. Für den bereinigten Ebitda engte die Gesellschaft das Zielband auf 124 bis 127 Mio. € (alt: 123 bis 133 Mio.) ein. Bereits zum Halbjahr war die Guidance nach oben angepasst worden.

AWP

