Weltmarkt für Zitrusfrüchte – Spritzige Preisrally am Markt für Zitrusfrüchte Ein Ernteeinbruch sorgt für saure Mienen bei den Bauern und treibt die Preise kurzfristig weiter an. Sylvia Walter

Der Anblick täuscht: In Florida soll die Orangenernte im laufenden Jahr einbrechen. Viele Früchte sind aufgrund von Krankheitsbefall nicht verwertbar. Bild: BrianHogan/iStockphoto/Getty Images

Im US-Bundesstaat Florida werden im laufenden Jahr so wenige Orangen geerntet werden wie zuletzt während der Grossen Depression, in den Dreissigerjahren. Diese Zahlen hat das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) präsentiert und damit jegliche Hoffnung von Orangensaftliebhabern zerstört, dass die Preisrally des Fruchtgetränks bald ein Ende nehmen wird. Auf dem Weltmarkt kostet Orangensaft derzeit etwa zweieinhalbmal so viel wie noch vor der Pandemie. Über 2.40 $ pro britisches Pfund liegt der Preis für den Saft, fast 80% höher als vor einem Jahr.