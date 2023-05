Umfang von 250 Mio. Fr. – SPS plant Ausgabe von Wandeldarlehen Die Immobiliengesellschaft steckt in der Planung eines Wandeldarlehens, damit will sie eine auslaufende Wandelanleihe refinanzieren sowie neue Immobilienprojekte finanzieren.

Die Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site (SPS) plant die Ausgabe eines Wandeldarlehens. Mit dem Darlehen will das Unternehmen eine auslaufende Wandelanleihe refinanzieren sowie neue Immobilienprojekte finanzieren.

Das nicht nachrangige, unbesicherte Wandeldarlehen hat einen Umfang von 250 Mio. Fr. und eine Laufzeit bis 2030, wie SPS am Dienstag mitteilte. Der erwartete Zinssatz liegt zwischen 1,125 und 1,625% im Jahr und die Wandelprämie zwischen 10 und 15% über dem Referenzkurs.

Die Anleihe ist wandelbar in neu ausgegebene oder bestehende Namenaktien von SPS, kann aber auch bar abgegolten werden oder in einer Kombination von beiden, was der Wahl von SPS überlassen bleibt. Sie dient der Besicherung einer Umtauschanleihe, die zeitgleich von einer Finanzierungsgesellschaft an Investoren begeben wird.

Das Wandeldarlehen von SPS soll an ELM B.V. (»ELM») ausgegeben und durch ELM gehalten werden. ELM ist eine durch eine Stiftung gehaltene Finanzierungsgesellschaft (ein sogenanntes «Repackaging Vehicle») mit Sitz in den Niederlanden. ELM wiederum plant laut SPS die Ausgabe einer 7-jährigen Umtauschanleihe, welche durch das SPS-Wandeldarlehen besichert ist.

Inhaber der ELM Umtauschanleihe haben das Recht, diese in Aktien der Swiss Prime Site umzutauschen, oder erhalten eine entsprechende Barabgeltung.

Im Rahmen der Ausgabe des Wandeldarlehens hat sich SPS im Hinblick auf die Ausgabe von Aktien vorbehaltlich üblicher Ausnahmen zu einer Lock-up Periode von 90 Tage nach Ausgabedatum verpflichtet.

Die Preisfestsetzung der ELM Umtauschanleihe und des SPS Wandeldarlehens findet am heutigen Dienstag im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens statt. Die endgültigen Bedingungen der ELM Umtauschanleihe und des SPS Wandeldarlehens sollen voraussichtlich ebenfalls noch heute kommuniziert werden.

