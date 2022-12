Rochade im VR – SPS: Wechsel im Verwaltungsrat Beim Immobilienunternehmen soll es einen Wechsel im Verwaltungsrat geben. Es nominiert dafür Reto Conrad, er soll den Posten von Mario Seris übernehmen.

Im Verwaltungsrat der Immobiliengesellschaft soll es zu einem Wechsel kommen. Bild: Getty Images

Im Verwaltungsrat der Immobiliengesellschaft Swiss Prime Site kommt es zu einer Rochade: Reto Conrad soll an der Generalversammlung vom 21. März 2023 Mario Seris ersetzen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.



Conrad leitete zuletzt laut den Angaben bei der Coop Gruppe die Direktion Informatik, Produktion und Services (2016-2022) und war davor CFO des Unternehmens (2012 - 2016). Vor seiner Zeit bei Coop war er CFO bei Bachem und Emmi.



Mario Seris ist gemäss Communiqué seit 2005 Mitglied des Verwaltungsrats. Er habe entschieden, sich an der kommenden Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen.

AWP

