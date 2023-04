Transaktion – Spuhler baut Rieter-Beteiligung aus Peter Spuhlers Beteiligungsgesellschaft PCS Holding hält nach dem Kauf eines Aktienpakets nun einen Anteil von 33,1% an dem Spinnereimaschinenhersteller.

Peter Spuhler hat seine Beteiligung an Rieter ausgebaut. Seine Beteiligungsgesellschaft PCS Holding hat am Montag ein Aktienpaket vom belgischen Unternehmer Luc Tack erworben, wie sie am Mittwoch mitteilte. Der Anteil von PCS an Rieter steigt damit auf 33,1%.

Damit bestätigen sich die Vermutungen im Anschluss an eine heute veröffentlichte Meldung der SIX-Börsenaufsicht. Gemäss dieser hat ein Rieter-Verwaltungsrat 327'000 Rieter-Papiere im Wert von 39,9 Mio. Fr. gekauft. Die Zahl der erworbenen Aktien entspricht ziemlich genau 7% des Aktienkapitals des Winterthurer Traditionsunternehmens.

Bezahlt wurden je Rieter-Aktie 122 Fr. Gegenüber dem Niveau der letzten Tage von rund 94 Fr. ergibt sich damit ein satter Aufschlag von gegen 30%.

Die PCS Holding sieht diesen Schritt als Beweis für das «volle Vertrauen in das Potential von Rieter als globaler Systemanbieter für die produzierende Textilindustrie und dessen Management rund um den neuen CEO Thomas Oetterli». Auch die Position als «langfristig orientierte Ankeraktionärin» werde damit unterstrichen.

Als Käufer wurde bereit nach der SIX-Meldung Grossaktionär Peter Spuhler vermutet, der bisher 26,1% am Unternehmen hielt. Luc Tack, der zuletzt einen Anteil von gut 15% meldete, wurde ebenfalls als wahrscheinlichster Käufer gesehen. Er sass früher im Verwaltungsrat von Rieter, verliess diesen dann aber im Sommer 2021 im Streit. Neben Spuhler und Tack gibt es keine weiteren grösseren Aktionäre.

An der Börse werden die Rieter-Aktien derzeit zu 100.20 Fr. mit einem Plus von 6,4% gehandelt.

