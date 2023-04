Der Chart des Tages – Stabile Dividendenausschüttungen beim S&P 500 Auch in schlechten Konjunkturjahren werden Dividendenzahlungen nahezu unverändert beibehalten. Susanne Toren

Quelle: Deutsche Bank

In der Schweiz und in Deutschland sind recht hohe Dividendenausschüttungen üblich, die typischerweise jedes Jahr ab März/April geleistet werden. Weniger verbreitet als in Kontinentaleuropa sind hohe Dividendenzahlungen hingegen in den USA, wo umgekehrt beispielsweise eher aktionärsfreundliche Aktienrückkäufe stattfinden. Umso mehr überrascht der obige Chart. Demnach können sich die kumulierten Dividendenausschüttungen auch bei den 500-S&P-Unternehmen sehen lassen.

Denn selbst in Rezessionsphasen erhalten die S&P-500-Gesellschaften ihre Dividendenzahlungen möglichst unverändert aufrecht. So sind Letztere in den gesamten US-Nachkriegsrezessionen im Durchschnitt denn um nur 1% gesunken. Die Ausnahme bildeten lediglich die Finanzkrise und der Pandemiebeginn 2020. Und auch heute zeigt sich: Trotz getrübter Gewinnaussichten haben 135 Unternehmen des S&P 500 bereits im ersten Quartal ihre Dividende beibehalten oder sogar erhöht, nur acht haben ihre Ausschüttung bislang gesenkt resp. ausgesetzt.

Susanne Toren ist promovierte Ökonomin, Dozentin und langjährige Bankerin. Sie schreibt vorzugsweise über Anlagestrategien, Finanzmärkte und aktuelle volkswirtschaftliche Themen. Mehr Infos

