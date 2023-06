Wasserstoffzug – Stadler Rail verliert womöglich Prestigeprojekt im Tirol Laut «Tages-Anzeiger» ist das Wasserstoffzugprojekt des Zugbauers für die Tiroler Zillertalbahn in Gefahr. Grund sei eine Plagiatsaffäre ihres Chefs.

Bei Stadler wurde bislang nur ein Angebot an die Zillertalbahn unterbreitet, ein Vertrag sei bis dato nicht unterschrieben worden, bestätigt das Unternehmen gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Der Zugbauer Stadler Rail verliert möglicherweise ein Prestigeprojekt im Tirol. Wie der «Tagesanzeiger» schreibt, droht dem ersten Schmalspurzug mit Wasserstoffantrieb, der für die Tiroler Zillertalbahn gebaut werden sollte, das Aus.

Grund sei eine Plagiatsaffäre des Chefs der Zillertalbahn, heisst es in dem am Mittwoch erschienenen Artikel. Dieser hatte offenbar seine Doktorarbeit - ausgerechnet zu den Vorteilen des Wasserstoffs - gefälscht und musste dafür nun seinen Hut nehmen.



Bei Stadler wurde bislang nur ein Angebot an die Zillertalbahn unterbreitet, ein Vertrag sei bis dato nicht unterschrieben worden, bestätigte das Unternehmen gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Auch würden derzeit keine Züge gefertigt. Gemäss «Tagesanzeiger» hätte das Projekt einen Auftragswert von 70 Mio. Fr. gehabt. Weitere Auskünfte zu laufenden Projekten gab es von Stadler nicht.

