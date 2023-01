Gelesen – «Stadler – Von Bussnang in die Welt» Autor Philipp Landmark hat schon fast ein Nachschlagewerk über den Zugbauer Stadler Rail verfasst. Wer die für die Lektüre nötige Ausdauer aufbringt, erfährt viel Überraschendes. Yvonne Debrunner

Arbeit an einem Zug am Hauptsitz von Stadler Rail im thurgauischen Bussnang. Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller

Eins vorneweg: Das neu ­erschienene Buch über Stadler Rail ist etwas für Bahnenthu­siasten. Sie erfahren in dem 274 Seiten starken Buch wirklich alles, was es über den ­Thurgauer Bahnbauer zu ­wissen gibt: von den Anfängen als kleine Werkstatt über die verschiedenen Übernahmen, die zur heutigen Grösse ­geführt haben, von den ent­wickelten Zugmodellen bis zu den Expansionsschritten in die weite Welt.

Autor Philipp Landmark, früher Journalist, unter anderem für die «Schaffhauser Nachrichten» und das «St. Galler Tagblatt», heute selbständiger Kommunikationsberater, hat mit «Stadler – Von Bussnang in die Welt» schon fast ein Nachschlagewerk über das Unternehmen verfasst.

Das bedeutet aber auch: Das Buch erfordert Ausdauer. Bringt man die auf, erfährt man viel Überraschendes. So etwa, wie rasch sich die Unternehmenslandschaft im Schweizer Bahnbau verändert hat. Die klingenden Namen der Schweizer Rollmaterialindustrie der Neunzigerjahre sind verschwunden: SLM, die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik etwa. Oder Schindler Waggon, die ehemalige Bahntochter des Liftherstellers. Beide Unternehmen sind zumindest zu einem Teil in Stadler Rail aufgegangen. Dass sich grosse Player wie Schindler, Sulzer oder SIG in den Neunzigerjahren aus dem Bahnbau zurückgezogen haben, hat zu einem Vakuum geführt, das Stadlers unglaubliches Wachstum überhaupt erst ermöglicht hat.

Peter Spuhler war also zur richtigen Zeit am richtigen Ort – und verfügte über die richtigen Fähigkeiten. Zwar wurde er anfangs von den bestehenden Mitarbeitern kritisch beäugt, weil er weder schweissen noch ein sauberes Loch bohren konnte. Irgendwann hätten sie aber «gecheckt», dass er dafür anderes mitbringe, wird Spuhler im Buch zitiert. Etwa Mut oder Nervenstärke. Philipp Landmark macht die ­Erfolgsgeschichte Stadlers, den Aufstieg zum global tätigen Unternehmen, fassbar. Dass der Autor selbst Respekt vor der erbrachten Leistung hat, ist spürbar. «Stadler – Von Bussnang in die Welt» ist eine Erzählung über gepackte Chancen, überwundene Hindernisse und Unternehmertum als Leidenschaft.

Details zum Buch Infos einblenden Autor: Philipp Landmark

Originaltitel: Stadler – Von Bussnang in die WeltVerlag: Stadler Rail ­Management

Erstmals erschienen: 2022

Anzahl Seiten: 274

Preis: 55 Fr.

Yvonne Debrunner schreibt seit 2018 für die «Finanz und Wirtschaft», schwerwiegend über Industrieunternehmen. Zuvor arbeitete sie als Wirtschaftsredaktorin für die Tageszeitungen von Tamedia sowie für die Schweizerische Depeschenagentur. Mehr Infos @YvonneDebrunner

Fehler gefunden?Jetzt melden.