Das (un-)geschickte Ausbalancieren von wirtschaftlicher Stärke und militärischer Macht bestimmt Aufstieg und Fall grosser Weltreiche – dabei ist Wirtschaftskraft immer Voraussetzung für politische Dominanz gewesen, hat jedoch ebenso oft zu Grössenwahn, Allmachtfantasien und am Ende zu Niedergang und Zerfall geführt. So lautet die wichtigste Botschaft des Historikers Paul Kennedy. In seinem fast tausendseitigen Bestseller von 1987 über den «ökonomischen Wandel und militärischen Konflikt von 1500 bis 2000» (und einem dazumal viel beachteten Ausblick ins 21. Jahrhundert) erkannte er einen sich wiederholenden Zyklus von Aufstieg, Überdehnung, Erschöpfung und Abstieg – von den Habsburgern im 16. und 17. Jahrhundert über die Könige Frankreichs im 17. und 18 Jahrhundert, Grossbritanniens im 18. und 19. Jahrhundert, Deutschlands zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis hin zur Sowjetunion.

Nun wiederholt sich Geschichte nicht. Aber gewisse Muster können einen möglichen Zukunftsverlauf abbilden. Dazu gehört, dass immer wieder «sich Staatsmänner dem üblichen Dilemma gegenübersahen: entweder sie erkauften militärische Sicherheit in einer Zeit realer oder vermeintlicher Gefahr, eine Sicherheit, die dann zu einer Belastung der nationalen Ökonomie wurde; oder sie hielten die Verteidigungsausgaben niedrig, sahen dann aber die eigenen Interessen manchmal von anderen Staaten bedroht», so Paul Kennedy. Offenbar neigen wirtschaftlich erfolgreiche Gesellschaften dazu, viel zu viel Aufwand zur Absicherung ihres in der Vergangenheit erlangten Wohlstands zu betreiben und viel zu wenig in langfristige «produktive» Projekte zu investieren – was die ökonomische Basis künftiger Prosperität und daraus finanzierter Sicherheit untergräbt. Man wähnt sich dann gut geschützt auf der «Titanic» und verkennt, wie nahe Wohlstand und existenzgefährdende Risiken sich bereits sind.

In genau diesem Modus von Bestandserhaltung und Wachstumsverweigerung droht Westeuropa seine ökonomische Zukunft zu verspielen, was dann eben auch politischen Machtverlust verursacht. No-Growth-Ideologien beanspruchen hierzulande moralische Überlegenheit. Radikale Gruppen wie die Letzte Generation oder Just Stop Oil setzen auf Zerstörung zivilgesellschaftlicher und kultureller Werte. Sie kleben sich auf Strassen fest, um den Verkehr zu blockieren. Oder sie bewerfen Gemälde in Museen mit Lebensmitteln wie Kartoffelbrei oder Suppe. So wollen sie Aufmerksamkeit für ihre vermeintlich weltrettende Verbots- und Verzichtspolitik erlangen. Als könnten Weltuntergangsstimmung, Doomsday-Szenarien und Endgame-Prognosen die in der Tat gewaltigen Herausforderungen bewältigen. Dabei sorgt genau das Gegenteil für beste Voraussetzungen kommender Generationen. Richtig ist nämlich: Nicht auf mehr Wachstum zu setzen, ist ein Wagnis. Auf mehr Wachstum zu verzichten, ist das Risiko – und zwar nicht etwa nur für die Ökonomie, sondern auch für die Ökologie.

Von Russland und China herausgefordert

Neue Technologien sind es, die grünes, smartes und cooles Wachstum ermöglichen. So lässt sich weit mehr mit weniger ökologischen Ressourcen nachhaltig und ohne negative Folgen für Klima, Umwelt und kommende Generationen produzieren – ohne jedes schlechte Gewissen gegenüber Natur und Kindeskindern. Weniger und nicht mehr Bürokratie, Vorschriften und moralisierende Arroganz hilft am effektivsten, Qualität von Luft, Wasser, Böden zu verbessern. Es gilt, ökologische Kernkompetenzen zu ökonomischen Exportschlagern weiterzuentwickeln. Der Transfer nachhaltiger Technologie ist der mit Abstand wirkmächtigste Beitrag, den die Schweiz, Deutschland und Europa für eine bessere Zukunft aller leisten können – weltweit und gerade auch für weit ärmere Weltregionen.

«Den No-Growth-Propheten geht es gar nicht um nachhaltige Lösungen, sondern um Ideologie.»

Aber den No-Growth-Propheten geht es eben gar nicht um nachhaltige Lösungen, sondern um Ideologie. Exemplarisch hat Greta Thunberg, Galionsfigur der Fridays-for-Future-Bewegung, vergangene Woche klargemacht, dass sie dem Kapitalismus den Kampf ansagt und eine «systemweite Transformation» anstrebt – weg von «einem System, das durch Kolonialismus, Imperialismus, Unterdrückung und Völkermord durch den sogenannten globalen Norden definiert wurde, um Reichtum anzuhäufen, und das immer noch unsere gegenwärtige Weltordnung prägt». Spätestens an der Stelle wird dann halt der «Aufstieg und Fall der grossen Mächte» des Historikers Paul Kennedy doch zum bedrohlichen Mahnmal, denn dreissig Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges gibt es ein Déjà-vu mit der Geschichte.

Der Kampf zwischen «Kapitalismus» und «Kommunismus» ist zurück – militärisch durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, politisch durch den von Peking unverhohlen geäusserten Anspruch, dahin zurückzukehren, wo China mit der aus seiner Sicht kurzen Ausnahmen der vergangenen zweihundert Jahre immer stand: als Reich der Mitte an der Spitze der Weltwirtschaft. Dass Peking dabei alles tun wird, um chinesische Interessen mit aller Macht durchzusetzen, ist weder neu noch überraschend. Wie Menschen- und Freiheitsrechte mit Füssen getreten werden, kann man seit Jahrzehnten in Tibet erkennen, man sieht es im Umgang mit den Uiguren, es zeigt sich in Hongkong oder wenn Taiwan gedroht wird, eine «Wiedervereinigung» mit dem Festland herbeizuführen – wenn nötig mit Gewalt.

«Wandel durch Handel» ist passé

Aus den geschichtlichen Erfahrungen lässt sich erkennen, was für europäische Volkswirtschaften zu tun bleibt. Nur wer ökonomisch stark ist, kann politisch mächtig sein. Ökonomischer Erfolg liefert nicht nur die unverzichtbare Voraussetzung, um militärische Sicherheit finanzieren zu können. Er bietet auch Schutz vor dem Machtstreben anderer. Europas Technologieführerschaft war es, die Chinas Aggression Schranken setzt(e). Denn die Volksrepublik war nach dem brutalen ökonomischen Abstieg als Folge verlorener Kriege im 19. Jahrhundert und den verheerenden Verwerfungen der «Kulturrevolution» in den Sechzigerjahren fundamental von Importen aus dem kapitalistischen Westens abhängig. Gerade westeuropäische Spitzentechnologie und industrielle Investitionsgüter waren für einen rasanten Wachstumskurs unverzichtbar.

Deshalb setzte Peking in den vergangenen Jahrzehnten auf die Karte «Öffnung». Globalisierung im Rahmen einer (westlich dominierten) multilateralen Weltwirtschaftsordnung sollte den raschen ökonomischen Aufholprozess weiter stimulieren. Der wiederum finanzierte die Modernisierung der chinesischen Streitkräfte, was den Aufstieg der Volksrepublik zu einer geopolitischen Grossmacht ermöglichte. Nun aber ist China ganz oben angelangt – erst ökonomisch, dann militärisch. Damit haben Europa und seine «Wandel durch Handel»-Doktrin ihre Schuldigkeit getan. Peking wird Europa nur noch so weit brauchen, wie europäische Spitzentechnologie chinesischen Produktionsverfahren überlegen bleiben wird. Das jedoch ist in immer weniger Bereichen der Fall. Gerade auf den Feldern Digitalisierung, Datenwirtschaft, künstliche Intelligenz und Cyberspace ist neben den USA die Volksrepublik längst das Mass aller Dinge.

Der Mächtige muss mit den Schwächeren nicht auf Augenhöhe verhandeln (wie das während des Multilateralismus der Fall war). Er kann seine Interessen gegebenenfalls mit militärischer Gewalt oder auch nur ihrer Androhung durchsetzen. Will Europa dem Zyklus von Aufstieg, Überdehnung, Erschöpfung und Abstieg entgehen, muss es ökonomisch Weltspitze sein. Nur so wird es die Sicherheitsausgaben finanzieren können, die es vor der Marktmacht privater amerikanischer oder staatlicher chinesischer Monopole schützen. Gegen Big Business oder Big Brother hilft Europa nur wirtschaftliche Stärke. Allein sie sorgt für eigene politische Macht und beschränkt die Macht anderer.

