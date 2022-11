Was zählt – Stahl heisst «grün» Das meiste geförderte Eisenerz wird zu Stahl verhüttet. Der ist unentbehrlich, auch und gerade im Bereich erneuerbarer Energieformen. Manfred Rösch

2021 wurden weltweit 2,7 Mrd. Tonnen Metall abgebaut, davon 93% Eisenerz. Hiervon wiederum gelangten 98% in die Stahlherstellung (der Rest findet Verwendung als Magnete sowie in Autoteilen und Katalysatoren). Weitaus am meisten Eisenerz wird in Australien gefördert; in einigem Abstand folgt Brasilien. Australien steht für gut ein Drittel der weltweiten Förderung. Der grösste Teil kommt aus der Pilbara-Region in Westaustralien. Die grösste Eisenerzmine der Welt ist jedoch Carajás im Norden Brasiliens. Gemeinsam dominieren Australien und Brasilien die globalen Exportmärkte zu etwa zwei Dritteln. Zwar produziert China fast so viel Eisenerz wie Brasilien, doch das deckt die enorme Nachfrage der heimischen Industrie bei weitem nicht. Als grösster Eisenerzverarbeiter überhaupt führt China etwa vier Fünftel seines Bedarfs ein, im vergangenen Jahr waren das rund 1,12 Mrd. Tonnen. Stahl ist mitnichten ein Werkstoff von ­gestern; die globale Nachfrage dürfte in den kommenden Jahren sogar erheblich steigen. So ist Stahl unentbehrlich etwa in der Stromerzeugung und -übertragung, in Anlagen der Solar- und der Windkraftgewinnung und in der Infrastruktur für Hydroelektrizität. Ohne Stahl lassen sich ferner keine Transformatoren, Generatoren und Elektromotoren bauen, auch keine Eisenbahnen, Schiffe, Fahrzeuge. Ergo: Stahl heisst mithin auch «grün».

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.