Aktie im Blickpunkt – Starbucks Der US-Kaffeeriese will mit einer neuen Strategie für kräftiges Gewinnwachstum sorgen. Lea Schüpfer

Kunden sitzen vor einem Starbucks-Café in Xiamen, China. Bild: Qilai Shen/Bloomberg

Grosse Ambitionen bei Starbucks: Die US-Kaffeehauskette will das Gewinnwachstum in den nächsten drei Jahren auf 15 bis 20% steigern. Das entspricht einer deutlichen Erhöhung gegenüber den früheren Prognosen von 10 bis 12%. Die «Neuerfindung» – so bezeichnet der Konzern sein neues Konzept – sieht Investitionen in zeitsparende Brühsysteme, technisierte Abläufe und neue Geräte zum schnelleren Erhitzen von Lebensmitteln vor.