Aktie im Blickpunkt – Starbucks auf Wachstumskurs Der Umsatz in China brach im vierten Quartal ein. Ein starkes Wachstum in den USA kompensiert den Umsatzrückgang. Lea Schüpfer

Starbucks hat im abgelaufenen Quartal 763 neue Läden eröffnet. Bis 2025 sollen 10’000 weitere dazukommen. Bild: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Starbucks hat im vierten Quartal die Umsatzerwartungen übertroffen und überzeugt damit die Anleger. Zwar ist der Umsatz in China um 16% zurückgegangen. In Nordamerika ist er dagegen um 11% gestiegen. Weltweit verzeichnet die US-Kaffeehauskette ein Umsatzwachstum von 7%. Das übertraf die Erwartungen der Analysten: Sie rechneten mit einem Plus von 4,2%. Der konsolidierte Nettoumsatz ist um 3% auf einen Rekordwert von 8,4 Mrd. $ gestiegen, den negativen Effekt einer Währungsumrechnung eingeschlossen.