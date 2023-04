Quartalszahlen – Starkes Cloud-Geschäft gibt Microsoft und Alphabet Auftrieb Die beiden Tech-Konzerne warten im ersten Quartal mit unerwartet starken Ergebnissen auf.

Eine anhaltend grosse Nachfrage nach Cloud-Angeboten hat Microsoft und Alphabet am Dienstag überraschend starke Quartalsergebnisse beschert. Die Google-Mutter kündigte darüber hinaus ein 70 Mrd. $ schweres Aktienrückkauf-Programm an.

Gestützt auf ein 27-prozentiges Wachstum der Cloud-Sparte Azure steigerte Microsoft den Konzernumsatz um sieben Prozent auf 52,9 Mrd. $, etwa doppelt so stark wie erwartet. Auch die Einnahmen aus Online-Werbung im Karriere-Netzwerk LinkedIn und aus dem Verkauf der Bürosoftware Office entwickelten sich besser als gedacht. Gleichzeitig schrumpfte das wichtige Geschäft mit dem Betriebssystem Windows, das stark von den weltweiten PC-Absätzen abhängt, weniger stark als befürchtet. Daher lag der Gewinn mit 2.45 $ je Aktie über der Analystenprognose von 2.23 $ je Aktie.

Die Alphabet-Sparte Google Cloud wuchs ähnlich stark wie Azure von Microsoft und verbuchte Erlöse von 7,454 Mrd. $. Der Konzernumsatz wuchs daher überraschend deutlich auf 69,79 Mrd. $. Gleichzeitig fährt der Internet-Riese einen Sparkurs. Er hatte im Januar den Abbau von 12’000 der insgesamt etwa 187’000 Stellen angekündigt. Der Gewinn lag im ersten Quartal mit 1.17 $ je Aktie ebenfalls über den Erwartungen.

Bei Anlegern kamen die Zahlen der beiden Konzerne gut an. Die Aktien stiegen im nachbörslichen US-Geschäft zeitweise um jeweils rund 3%.

KI ist das zentrale Thema

Börsianer warteten neben den Geschäftszahlen allerdings auch gespannt auf Neuigkeiten zu den Investitionsplänen in Künstliche Intelligenz (KI). Von dieser Technologie, die seit der Vorstellung des Chatbots ChatGPT im November 2022 die Schlagzeilen beherrscht, versprechen sie sich zusätzliches Geschäft. «Das ist aber ein zweischneidiges Schwert, weil die Firmen unter Druck stehen, in einer schwächelnden Konjunktur den Mittelzufluss zu verbessern», sagte Analyst Thiago Kapulskis der Bank Itau BBA. Gleichzeitig erwarteten Investoren, dass die Technologiefirmen sich an die Spitze der KI-Entwicklung setzten.

So entwickelt Microsoft einem Medienbericht zufolge einen eigenen Spezialchip für Anwendungen wie ChatGPT seiner Beteiligung OpenAI. Bislang wird dieses Geschäft vom US-Konzern NVidia beherrscht, der für seine Grafikkartenchips bekannt ist. Alphabet legt seine KI-Entwicklungssparten Google Brain und DeepMind zusammen. Beide Konzerne haben bereits mehrere ihrer Produkte mit KI-Funktionen ausgestattet.

