Schweizer Industrie – Starrag-Mehrheitsaktionär ist zu Verkauf bereit Walter Fust wäre bei einem Angebot für den Werkzeugmaschinenbauer grundsätzlich gesprächsbereit.

Käme es zu einer schweizerischen Lösung, würde ihn das freuen. Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Walter Fust, Mehrheitsaktionär bei Starrag und grösster Aktionär bei Tornos, kann sich einen Verkauf seiner Beteiligungen vorstellen. «Ja, ein Käufer bekäme mit Starrag eine gute Sache in die Hände, das kann ich versichern», sagte Fust in einem Interview mit der «NZZ» (Ausgabe 18.10.) auf die Frage, ob er bei einem Angebot für Starrag gesprächsbereit wäre.

Beteiligungen wie die seinigen an Starrag und Tornos liessen sich von einer Familie weiter halten, welche einen Vertreter in den Verwaltungsrat entsenden könnte, aber nicht müsste, so Fust weiter. «Für meine Kinder wäre es wohl das Einfachste, die Starrag in neue Hände zu übergeben.»

Käme es zu eine Schweizerischen Lösung, würde ihn das freuen. Ein Angebot müsse aber nicht zwingend aus der Schweiz kommen. «Es ist auch nicht so, dass ich noch keine Gespräche geführt hätte. Auch für meine Beteiligung an Tornos gehen immer wieder Offerten ein.»

Auf die Frage, ob einfach der Preis bisher nie gestimmt habe, antwortete Fust: «Sagen wir, es war nicht dringend.»

AWP

