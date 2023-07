Getestet – Steam Deck Die mobile Spielekonsole von Valve kann einen gestandenen Spiele-PC ersetzen. Das Gerät macht Computerspiele tragbar. Thorsten Riedl

Ganz schön riesig: 30 Zentimeter misst das Steam Deck von Valve. Dadurch lässt es sich angenehmer in der Hand halten als die filigrane Switch von Nintendo. Bild: ZVG

Es gibt Gadgets, von denen wusste man nicht, dass sie unverzichtbar sind, bis eines im Haus liegt. Das Steam Deck von Valve ist so ein Fall. Tragbare Spielkonsole? Wieso? Mit einer Nintendo Switch wird schliesslich schon lange gespielt. Doch das Steam Deck ist so viel mehr, gerade für die Generation PC-Spieler. Vor mehr als einem Jahr ist das Gerät zwar schon auf den Markt gekommen, eine neue Version allerdings ist nicht in Sicht. Dafür sind viele Kinderkrankheiten ausgemerzt.



Valve ist in Gamer-Kreisen für den Ego-Shooter «Half-Life» bekannt. Seit zwei Dekaden betreibt das US-Unternehmen Steam eine Vertriebsplattform für Computerspiele im Netz. Darüber lassen sich Games verschiedener Spieleverlage kaufen, installieren, samt etwaiger Updates, und natürlich spielen. Mit Steam OS gibt es eine Benutzeroberfläche für Computerspiele – die auch auf dem Steam Deck eingesetzt wird. Beim Auspacken fällt auf: Die Konsole von Valve ist viel grösser als eine Switch, 30 Zentimeter lang. Sie hält sich dadurch für einen Erwachsenen angenehmer. Zudem hat das Steam Deck einen Bildschirm, der in der Diagonale 7 Zoll misst, knapp 18 Zentimeter, 0,8 Zoll mehr als bei der Switch.

Der grösste Unterschied: Auf dem Steam Deck ist die gesamte Steam-Bibliothek sofort verfügbar, und die macht bei einem gestandenen PC-Spieler schnell mehrere hundert Titel aus. Spiele müssen also nicht extra gekauft werden. Mehrere tausend Spiele sind inzwischen für das Steam Deck zertifiziert, laufen also problemlos auf der portablen Konsole. Aber auch wenn ein Game nicht offiziell getestet ist, lohnt es oft, manchmal lässt sich etwa nur die Schrift auf der Konsole schwer lesen. Um nahe an die Spielbarkeit wie mit Maus und Tastatur am Desktop zu kommen, besitzt das Steam Deck zwei Thumbsticks, zwei Trackpads sowie viel mehr Tasten als bisherige portable Spielekonsolen.



Die Hardwareausstattung des Steam Deck reicht auch für neue Spiele – wenn jedoch auch oft nicht in höchster Auflösung. Über USB-C lässt sich die Konsole an einen Monitor anschliessen, via Bluetooth an Tastatur und Maus, sodass das Steam Deck für Gelegenheitsspieler den Spiele-PC ersetzt, im Prinzip sogar den Arbeits-PC – dank Betriebssystem Windows, das sich ebenfalls installieren lässt. Für Preise ab 500 Fr. liefert Steam ein schönes Stück Hardware für alle, die gern spielen.



Thorsten Riedl schreibt seit Anfang der Neunziger über Technik, lange bei der «Süddeutschen Zeitung», seit 2012 für «Finanz und Wirtschaft». Als Wahlbayer lebt er seit 2000 in München, mit dreijährigem Unterbruch für einen Aufenthalt im zürcherischen Illnau. Von München aus berichtet er auch über deutsche Unternehmen. Mehr Infos

