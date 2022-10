Blockchainbasierte Börsenplätze – Stehen wir vor dem Beginn eines neuen Zeitalters? Erst seit 2010 gibt es dezentrale Börsen für Kryptowährungen. Sie haben das Potenzial, auch den Aktienhandel umzukrempeln. Andrea Barbon

Der Aufstieg von dezentralisierten Börsen für Kryptowährungen könnte den Token-Handel revolutionieren. Bild: dem10/Getty Images

Dezentrale Börsen für Kryptowährungen (DEX) kennen wir erst seit dem Jahr 2019. Nur vier Jahre später sind sie eine Erfolgsgeschichte. Das auf diesen neuen Börsenplätzen gehandelte Volumen ist in dieser Zeit exponentiell – genauer gesagt um den Faktor 1000 – gestiegen, von 100 Mio. $ pro Monat im Jahr 2019 auf fast 100 Mrd. $ im Jahr 2022.

Obwohl sie eine identische Funktion erfüllen, unterscheiden sich DEX deutlich von traditionellen Krypto-Börsen wie Binance oder Coinbase. DEX werden nicht von privaten Unternehmen betrieben, sondern stützen sich ausschliesslich auf die Blockchain und Smart Contracts. Es stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, ob diese nicht gewinnorientierten Börsen ihren Erfolgskurs fortsetzen werden und ob ihr Potenzial sogar die Funktionsweise von Börsen ausserhalb der Kryptowelt fundamental zu verändern vermag.

Die dezentrale Ausgestaltung von DEX bietet gleich mehrere Vorteile. Erstens behalten DEX-Nutzer das Eigentum an ihren Krypto-Vermögenswerten, wodurch sich Hacking-Risiken minimieren oder sich die unzulässige, politische Einflussnahme in nicht rechtssicheren Staaten verhindern lässt. Zweitens entfallen regulatorische KYC-Anforderungen, womit keine Eintrittsbarriere, insbesondere für Menschen ohne Bankverbindung, mehr besteht. Und schliesslich werden, da es sich nicht um gewinnorientierte Organisationen handelt, die Gebühren an die Marktteilnehmer umverteilt.

Automated Market Making löst Market Maker ab

Da die neuen DEX-Börsenplätze auf der Blockchain aufsetzen, müssen einzelne Marktmechanismen neu gedacht und implementiert werden. Der begrenzte Transaktionsdurchsatz verunmöglicht es den Market Makern beispielsweise, ihre Kurse im Millisekundentakt zu aktualisieren. Dieses Modell muss daher ersetzt werden.

DEX haben vor diesem Hintergrund eine neuartige Marktstruktur namens «Automated Market Making» (AMM) adaptiert, die auf der Idee von «Liquiditätspools» basiert. Diese Pools sammeln Krypto-Vermögenswerte, die von Nutzern hinterlegt werden, die bereit sind, den DEX Liquidität zur Verfügung zu stellen. In gewisser Weise spielen die Liquiditätsanbieter von AMM somit die gleiche Rolle wie Market Maker auf traditionellen (zentralisierten) Märkten.

Der Hauptunterschied besteht allerdings darin, dass das traditionelle Market Making ein hoch spezialisiertes Geschäft ist, das erhebliche Investitionen in Hardware und Software erfordert. Im Gegensatz dazu kann jeder als Liquiditätsanbieter für einen DEX fungieren, ohne dass eine Überwachung oder aktives Handeln erforderlich ist – dafür steht das «A» in AMM. Eine solche Senkung der Eintrittsbarrieren macht die AMM-Liquiditätsbereitstellung wettbewerbsfähiger und ermöglicht neuen Liquiditätsquellen den Markteintritt.

Die Tage der zentralisierten Börsenplätze könnten gezählt sein

Aber ist es für Händler wirtschaftlich sinnvoll, an DEX zu handeln? Gemeinsam mit SFI-Professor Dr. Angelo Ranaldo von der Universität St.Gallen bin ich in einer kürzlich veröffentlichten Untersuchung genau dieser Frage nachgegangen. Auf der Grundlage von Daten etablierter DEX wie Binance, Kraken und Uniswap zeigt eine vertiefte Analyse, dass die Kosten für den Handel auf DEX mit denen zentraler Börsen absolut konkurrieren können.

Ausserdem legt besagte Untersuchung nahe, dass das Wachstum der DEX von einer positiven Spirale profitieren könnte: Ein Anstieg des Handelsvolumens zieht mehr Liquiditätsanbieter an, wodurch die Transaktionskosten weiter sinken und zusätzliches Volumen angezogen wird. Die Studie zeigt jedoch auch, dass die Beschränkungen der aktuellen Blockchain-Technologie zu Reibungsverlusten führen. Insbesondere die sogenannten «Gas Fees» – die Kosten für die Übermittlung einer Transaktion an das Blockchain-Netzwerk – machen derzeit einen grossen Teil der gesamten Transaktionskosten für DEX-Nutzer aus.

Mit dem jüngsten «Merge»-Upgrade des Ethereum-Protokolls wurde allerdings die Grundlage für die Lösung dieses Problems geschaffen. Sobald die nächsten Upgrades, insbesondere das «Data Sharding», welches die Effizienz der Blockchain weiter steigern wird, in naher Zukunft eingeführt werden, dürften die erwähnten «Gas Fees» stark sinken. Dies wiederum dürfte die Verbreitung von DEX weiter erhöhen und sie in den oben erwähnten positiven Kreislauf bringen, was zu einer allgemeinen Verbesserung der Marktqualität führen wird.

Daher kann man mit Fug und Recht vorhersagen, dass DEX ihre zentralisierten Gegenstücke in Bezug auf Akzeptanz und Handelsvolumen bald überholen werden. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Die Tokenisierung von Vermögenswerten und On-Chain-Derivaten eröffnet DEX-Händlern auch die Möglichkeit, sich am Aktienmarkt zu engagieren. Das AMM-Framework, das ursprünglich entwickelt wurde, um den dezentralen Kryptohandel auf der Blockchain zu ermöglichen, könnte auch auf Märkten für traditionellere Anlageklassen wie festverzinsliche Wertpapiere und Devisen Anwendung finden. Es bleibt abzuwarten, wozu DEX und AMM fähig sind und inwieweit sie die konventionelle Börsenwelt auf ein neues Innovationslevel zu heben vermögen.

