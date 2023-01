Börsenbericht vom 31. Januar 2023 – Steigende Nervosität sorgt an der Schweizer Börse für Kursverluste Die Anspannung vor den Zinsentscheiden diese Woche wirkt sich auf den Handel am Schweizer Aktienmarkt aus.

An den Aktienmärkten zieht die Volatilität im Vorfeld des Notenbank-Dreigestirns wieder an. Nachdem sich die Märkte in den ersten Wochen dieses Jahres stark entwickelt haben, gehen Investoren nun in Deckung - auch am Schweizer Aktienmarkt, wie die aktuellen Kursverluste zeigen. Zwar gehen Marktteilnehmer von steigenden Zinsen aus, Überraschung seitens des Fed oder der EZB werden aber nicht erwartet. Allerdings sei die Angst vor dem, was Fed-Chef Jerome Powell am morgigen Mittwoch sagen könnte, gross. Immerhin waren die Märkte zuletzt von einer Jahresanfangs-Euphorie getrieben. Aussagen, dass die aggressiv restriktive Geldpolitik fortgesetzt werden könnte, wäre dann ein echter Stimmungsdämpfer sein, heisst es am Markt.

Eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten gilt laut Umfragen als relativ sicher und dürfte an den Aktienmärkten eingepreist sein, kommentiert ein Händler. Es sei aber vor allem die folgende Pressekonferenz, die derzeit viele Akteure nervös mache. «Nicht selten haben Aussagen des obersten Währungshüters der USA die Finanzmärkte aus dem Takt gebracht.» Zudem legen gleich am Donnerstag EZB und BoE nach. Beide werden mit grosser Wahrscheinlichkeit den Leitzins um jeweils 50 Basispunkte erhöhen. Auch hier dürften vor allem die Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde wichtig sein. «Letztendlich könnten die Zinsentscheide an den Börsen richtungsweisend sein, je nachdem wie die Aussagen der Währungshüter hinsichtlich der künftigen Geldpolitik ausfallen werden», fasst ein Händler zusammen. Darüber hinaus spielt die Berichtssaison eine immer wichtigere Rolle. Immerhin seien im Rahmen des jüngsten Rally viele Vorschusslorbeeren vergeben worden. Diese müssten nun von den Unternehmen durch entsprechend gute Ergebnisse und positive Ausblicke bestätigt werden, heisst es in einem Kommentar.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 11.05 um 1.05% auf 2192.64 Punkte. Der SMI verliert gegen 11.05 Uhr 0,99% auf 11'266,87 Punkte. Er hat seine Abgaben damit sukzessiv ausgeweitet und bewegt sich aktuell auf Tagestiefstkursen. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 1,08% auf 1761,69 und der breite SPI um 0,92% auf 14'467,05 Zähler. Im SLI geben aktuell alle 30 Titel bis auf SGS nach.

Mit der UBS (-3,5%) hat ein Blue Chip am Morgen Zahlen vorgelegt. Novartis, Roche, ABB und Julius Bär folgen in den kommenden zwei Tagen. Die UBS hat mit ihrem Quartalsergebnis die Erwartungen zwar übertroffen. Nicht alle Analysten sind allerdings begeistert von den Zahlen. Dass das Ergebnis über den Erwartungen ausgefallen ist, wird beispielsweise mit Sonderfaktoren und mit der Steuerquote begründet.

Im Kielwasser geben auch Werte wie Julius Bär (-2,0%) oder CS (-1,3%) nach.

Ähnlich negativ wie bei der UBS reagieren Investoren aber auf den überraschenden Wechsel an der Unternehmensspitze von AMS Osram (-2,7%). Alexander Everke tritt nach sieben Jahren als Geschäftsführer des Unternehmens von seinem Posten zurück. Mit Aldo Kamper ist bereits ein Nachfolger gefunden. Analysten zeigen sich in ersten Reaktionen überrascht - zumal AMS Osram mit dem Weggang des Finanzchefs im Oktober 2022 bereits eine noch ungelöste Vakanz in der obersten Führungsebene hat, heisst es etwa bei Vontobel. Hinzu komme, dass die Fusion von AMS und Osram noch nicht ganz abgeschlossen sei.

Temenos (-2,0%) und Logitech (-1,2%) werden ebenfalls gemieden. VAT (-0,5%) halten sich dagegen etwas besser als der Gesamtmarkt. Händler verweisen auch auf die Zahlen des südkoreanischen Elektronikriesen Samsung. Dieser hat die Schwäche der Weltwirtschaft im vierten Quartal 2022 deutlich zu spüren bekommen, wie der Gewinneinbruch um 69% zeigt. Das dämpfe die Stimmung.

Auch sonst geben vor allem Wachstumswerte wie Lonza oder Sonova (beide -1,6%) nach. Sie waren nach einem schwachen 2022 in den letzten Wochen im Zuge des Rally gesucht.

Gegen den Trend weisen im Moment nur SGS (+0,1%) ein positives Vorzeichen auf. Allerdings hatten die Aktien seit Zahlenvorlage vergangene Woche einen schweren Stand.

In den hinteren Reihen sind Cosmo (+3,5%) und Interroll (+1,6%) nach Analystenkommentaren gesucht. Landis+Gyr (+0,7%) können mit ihren Mittelfristzielen überzeugen. Idorsia wiederum sacken um mehr als 5% ab. Auch Pierer und Gurit geben nach zahlen um bis zu 1,7% nach.

Euro stabil über 1.08 $ und über Parität zum Franken

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel stabil über der Marke von 1.08 $ notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.0839 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend.



Zum Franken hält sich der Euro bei 1.0031 weiter stabil über Parität. Der US-Dollar hat sich seit dem Vorabend auch zum Franken kaum bewegt, wie Kurse von 0.9255 zeigen.



Im Tagesverlauf stehen einige beachtenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm, die auch am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. Aus der Eurozone werden erste Wachstumszahlen für das Schlussquartal 2022 erwartet. Am Montag war bekannt geworden, dass Deutschland als grösste Volkswirtschaft des Euroraums zum Jahresende überraschend geschrumpft ist. Analysten und Anleger warten jetzt gespannt auf das Resultat für den gesamten Währungsraum.

Ölpreise geben spürbar nach

Die Ölpreise haben am Dienstag an ihren schwachen Wochenstart angeknüpft. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 84.03 $. Das waren 87 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1.07 $ auf 76.83 $.

Für Belastung sorgte der aufwertende Dollar. Eine stärkere US-Währung wirkt sich häufig negativ auf die Ölnachfrage aus, da der Rohstoff zumeist in Dollar gehandelt wird. Steigt der Dollar, verteuert sich Rohöl für Investoren aus anderen Währungsräumen, was oft auf deren Nachfrage lastet. Am Ölmarkt sinken daraufhin häufig die Preise.

Ansonsten halten sich positive und negative Aspekte am Ölmarkt derzeit in etwa die Waage. Für konjunkturelle Hoffnung sorgt die Abkehr Chinas von der einst strikten Corona-Politik. Für die globale Wirtschaft sind viele Marktteilnehmer aber eher skeptisch, da die immensen Zinsanhebungen vieler Notenbanken zur Bekämpfung der Inflation ihre wachstumsdämpfende Wirkung erst noch entfachen dürften.

Um so gespannter verfolgen die Marktteilnehmer die anstehenden Zinsentscheidungen. Mit der US-Notenbank Fed, der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England entscheiden in dieser Woche drei grosse Notenbanken über ihren Kurs. Die Zinsen dürften weiter steigen - fraglich ist, wie es danach weitergeht. Während sich die Fed und die britische Zentralbank dem Zinsgipfel langsam nähern dürften, könnte die EZB ihren Leitzins noch länger anheben. Allerdings liegen die Leitzinsen im Euroraum auch niedriger als in den USA und Grossbritannien.

Schwacher Wochenstart an Wallstreet

In den USA haben die Börsen am Montag Terrain eingebüsst. Der Dow Jones Industrial sinkt 0,8% auf 33’717, der breiter diversifizierte S&P 500 fällt 1,3% auf 4017, und der technologielastige Nasdaq 100 verliert 2,1% auf 11'912.

Die Märkte sind von einer breiten Verkaufswelle erfasst worden. Nicht nur der Aktienmarkt hat nachgegeben, auch die Kurse der Anleihen sind gesunken. Anleger blicken skeptisch auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch sowie auf Konjunkturindikatoren wie den ISM-Einkaufsmanagerindex und die Arbeitsmarktdaten, die am Freitag veröffentlicht werden.

Auf den Zinsausblick besonders deutlich reagieren die Aktien der Technologiekonzerne. Die Einbussen von Apple, Alphabet, Amazon und Meta, die im Nasdaq 100 vertreten sind, betragen am Montag 1,5 bis 3%.

Die Aktien von Tesla fallen 6,3%, trotz einer Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg. Seit Anfang Jahr haben sie allerdings 35% gewonnen.

Johnson & Johnson sinken 3,7%, sie erreichen den niedrigsten Stand seit Oktober. Ein Gericht hat ein für den Pharma- und Konsumgüterkonzern negatives Urteil gefällt. J&J könne keinen separaten Gläubigerschutz beanspruchen für Rechtsverfahren im Zusammenhang mit Babypuder, das im Verdacht steht, Krebs zu verursachen.

Asiatische Märkte ebenfalls schwächer

Die asiatischen Börsen haben am Dienstag nachgegeben. Sie konnten sich damit den schwachen Vorgaben der Wallstreet nicht entziehen. Die deutlichen Abgaben der Nasdaq sorgten an den technologielastigeren Börsen für stärkere Verluste.

Hinzu kamen enttäuschende Zahlen von Samsung . Der südkoreanische Konzern hatte die Schwäche der Weltwirtschaft im vierten Quartal 2022 zu spüren bekommen, das operative Ergebnis war deutlich stärker als erwartet gefallen. Das Geschäftsumfeld im vierten Quartal habe sich aufgrund der schwachen Nachfrage erheblich verschlechtert, hiess es. Im Geschäft mit Smartphones sei die Nachfrage weiter schleppend gewesen und bei Speicherchips seien die Preise gefallen. Die Aktie verlor und zog auch den südkoreanischen Markt nach unten.

Die chinesischen Börsen vermochten sich dem Abwärtstrend nicht zu entziehen. Daran änderten auch die Einkaufmanagerindizes für Januar nichts. Diese hatten sich nach offiziellen Angaben gerade im Dienstleistungsbereich deutlich besser als erwartet entwickelt, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank betonten.

«Dass sich Konjunkturindikatoren im Monatsvergleich so klar verbessern, sieht man selten», merkte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank an. «Solche Sprünge müssen in Verbindung mit einem Ereignis stehen. In China ist es der weitgehende Wegfall von Corona-Beschränkungen, der positiv auf die Geschäftserwartungen der Unternehmen wirkt.»

Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gab um 1,06% auf 4156,86 Punkte nach. In Hongkong fiel der Hang-Seng-Index zuletzt um 1,15% auf 21’815,69 Punkte.

Etwas besser zogen sich die anderen Börsen aus der Affäre. Der japanische Nikkei 225 schloss 0,39% tiefer mit 27’327,11 Punkten. Der australische S&P ASX 200 endete kaum verändert.

