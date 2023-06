Porträt Severin Moser – Stets hoch hinaus Der ehemalige Olympia-Zehnkämpfer und Stabhochspringer wird Ende Monat Verbandspräsident der Arbeitgeber. Zum ersten Mal überhaupt kommt der Dienstleistungssektor zum Zug. Arno Schmocker

Mit sechzig Jahren packt Severin Moser noch einmal eine grosse Aufgabe an. Am 27. Juni wird er Präsident des Arbeitgeberverbands. Bild: ZVG

Stabswechsel an der Spitze des Schweizerischen Arbeitgeberverbands (SAV): Ende Juni tritt Valentin Vogt das Präsidentenamt an Severin Moser ab. Das Besondere daran: Mit dem sechzigjährigen Betriebsökonomen vertritt zum ersten Mal jemand aus dem Dienstleistungsbereich die Anliegen des SAV und seiner über 100’000 Mitgliedunternehmen in der Öffentlichkeit. Das ist insofern erstaunlich, als der Strukturwandel hin zum Tertiärsektor schon lange im Gang ist und heute nur noch etwa ein Fünftel der Erwerbstätigen in der Industrie arbeitet.