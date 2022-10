Gerechtigkeit, ein schillerndes Wort. Auch und gerade im Bereich Steuern: Ist es zum Beispiel gerecht, Vermögende und Gutverdienende mit einem progressiv steigenden Steuersatz zu belasten? Ab welcher Progression wird die Progression ungerecht respektive kontraproduktiv, weil Einsatz- und Erfolgswille des Einzelnen gelähmt werden?

Immer dann, wenn das Steuersystem auch moralisch-soziale Anliegen erfüllen muss, ist die Gefahr gross, dass im Zuge gesellschaftlicher Entwicklungen andere Diskriminierungen geschaffen werden.

Man muss den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nicht mögen, aber sein Urteil von vergangener Woche zur Witwerrente in der Schweiz spricht eine nicht mehr zeitgemässe Ungleichbehandlung von Mann und Frau an. Es leuchtet nicht ein, dass ein Witwer nach dem Tod der Ehefrau heutzutage keine Hinterlassenenrente erhält (es sei denn, er habe minderjährige Kinder), eine Witwe hingegen ihr Leben lang.

Ebenso passt es nicht mehr zur gesellschaftlichen Realität, dass Doppelverdiener-Ehepaare dem Fiskus deutlich höhere Steuern bezahlen müssen als unverheiratete Paare. Die traditionelle Rollenverteilung weicht sich auf. Gut vier Fünftel der Frauen arbeiten heute. Wegen der sogenannten Heiratsstrafe wird aber ihr Anreiz, (mehr) zu arbeiten, gedämpft.

Trotz eines Bundesgerichtsentscheids 1984 gegen die Heiratsstrafe besteht auf Bundesebene immer noch Handlungsbedarf. Am Dienstag hat die «Mitte» zwei Volksinitiativen vorgestellt, die Ungleichbehandlung beseitigen sollen. Die eine betrifft die Bundessteuern, die andere die AHV.

An der gemeinschaftlichen Besteuerung will die Partei festhalten, im Unterschied zur Individualbesteuerung. Der Vorschlag könnte Traditionalisten wie Modernisten einigermassen zufriedenstellen, ein Systemwechsel wäre nicht nötig. Allerdings wird die steuerliche Bevorzugung der Einverdiener-Ehepaare aufgrund des Verheiratetentarifs im Gegenzug nicht beseitigt. Aus liberaler Sicht sollte zudem der Zivilstand in der Steuerberechnung keine Rolle spielen, eine Individualbesteuerung wäre vorzuziehen.

Auch in der AHV existieren erstaunliche Ungleichheiten: Verheiratete erhalten höchstens 150% des Maximalbetrags einer Vollrente, Konkubinatspaare zwei Vollrenten. Das hat mitunter zur Folge, dass sich Ehepartner vor der Pensionierung scheiden lassen, weil sie zwei AHV-Einzelrenten wollen statt eineinhalb Ehepaarrente. Die «Mitte» schlägt vor, die Begrenzung für Verheiratete auf 150% aufzuheben (und nicht etwa umgekehrt) – ein Ausbau um 2,8 Mrd. Fr., der zu finanzieren sein wird. Zum Beispiel mit einer Anpassung der Witwenrenten.

Vieles ist im Fluss. Bereits vergangene Woche ist die FDP-nahe «Steuergerechtigkeits-Initiative» für eine Individualbesteuerung offiziell zustande gekommen. Zudem wird der Bundesrat bald eine eigene Vorlage zur Individualbesteuerung in die Vernehmlassung geben. Höchste Zeit, alte Zöpfe im Steuersystem zu beseitigen.

Arno Schmocker kommentiert seit September 2021 wirtschaftspolitische Themen im Bundeshaus in Bern. Zudem schreibt er seit vielen Jahren über Unternehmen in verschiedenen Branchen, derzeit Medizinaltechnik. Mehr Infos

