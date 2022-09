Folgen der Energiekrise – Intakte Aussichten für Uran Der Hype um das radioaktive Element wird von einer Angebotslücke und einem Nachfrageboom flankiert. Susanne Toren

Die US-Raumfahrtagentur Nasa plant den Bau eines Mini-Kernkraftwerks auf dem Mond. Bild: ZVG/Nasa

Diskussionen über den Preis von Uran erfahren einen geradezu inflationären Boom. Der Ukrainekrieg und das Ausbleiben russischer Gaslieferungen nach Europa lassen den Bedarf an Uranoxid in die Höhe schnellen. Vergessen scheinen die gravierenden Vorbehalte zu sein gegen alles, was mit Atom und seiner Entsorgung zusammenhängt. Als Relikt aus alten Zeiten schimmern lediglich die aktuellen politischen Verstimmungen in Deutschland um das Endlager Stadel nahe der deutsch-schweizerischen Grenze durch. Immerhin wird radioaktiver Abfall ja erst nach 200’000 Jahren das Strahlenniveau von Natururan wieder erreichen.