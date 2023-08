Strategie 2025 – Givaudan setzt verstärkt auf regionale und lokale Kunden Der Aromen- und Duftstoffhersteller sieht sich mit seiner Strategie auf Kurs, will aber vermehrt vor allem auf die regionalen und lokalen Kunden setzten.

Givaudan hat es wie viele andere Unternehmen im derzeit rezessiven und inflationären Umfeld nicht leicht. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Der Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan stemmt sich gegen das inflationäre Umfeld. Mit Blick auf die Strategie bis 2025 sieht sich der Genfer Konzern aber unverändert auf Kurs. Zum Kern der Strategie gehört es, vermehrt auf regionale und lokale Kunden (L&R) zu setzen.

Dies sei essentiell, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, sagte Givaudan-Chef Gilles Andrier am Mittwoch vor Investoren. Denn L&R-Kunden wiesen das deutlich höhere Wachstumspotenzial als globale und internationale (G&I) Kunden auf. Anders gesagt: Das Geschäft mit ihnen wächst schneller als der globale Gesamtmarkt es tut.

In den 1990er-Jahren habe vor allem die geographische Expansion im Vordergrund gestanden, erklärte Andrier. In den 2000er-Jahren sei es dann immer mehr auch darum gegangen, L&R-Kunden zu gewinnen und neue Geschäftsfelder zu erobern. Mit Blick auf den fünfjährigen Strategiezyklus bis 2025 spricht der CEO nun gar von einem «Kernfokus» auf L&R-Kunden.

Das Wachstum in dem Bereich wurde nicht zuletzt mit Übernahmen getrieben. Andrier erwähnte etwa die 2018 getätigte Akquisition der französischen Firma Naturex. Mit dieser habe Givaudan weiter in den Bereich Active Beauty vorstossen und das Geschäft mit natürlichen Inhaltsstoffen ausbauen können.

«Champions der Zukunft» finden

L&R-Kunden sind nach Darstellung von Adrier oft schneller und agiler als ihre Mitbewerber, wenn es etwa um die Entwicklung und Lancierung neuer Produkte gehe. Die oft familiengeführten Unternehmen würden sich zudem durch ein lokal verankertes und tiefes Verständnis ihrer Kunden auszeichen. Sie würden zudem ein starkes Vertrauen in ihre Marken geniessen - und das oft über Generationen hinweg.

Für Givaudan gelte es nun, auch in Zukunft die richtigen «regionalen Champions» zu finden - die «Champions der Zukunft». Gleichzeitig wolle Givaudan in digitale Geschäftsfelder will Givaudan vorstossen und nicht zuletzt vermehrt auch auf künstliche Intelligenz setzen.

Im Jahr 2022 waren L&R-Kunden bereits für 45% des Gesamtumsatzes von Givaudan zuständig. Vor allem aber wiesen sie das deutlich stärkere Wachstum auf. So lag das organische Wachstum im Geschäft mit L&R-Kunden bei 7,5% - im Gegensatz zu den 2,8% bei den grossen Kunden.

Andrier betonte, dass das mit L&R-Kunden generierte Wachstum regional hauptsächlich in den sogenannten Wachstumsmärkten erzielt wurde - namentlich in Asien, Afrika und Lateinamerika. So stammten im vergangenen Jahr 95% des L&R-Wachstums aus diesen Regionen.

Schwieriges Umfeld

L&R-Kunden bildeten damit einen entscheidenden Wachstumspfeiler im aktuellen Fünfjahreszyklus des Unternehmens. Und sie sollen es CEO Andrier zufolge auch in Zukunft sein. Der Givaudan-Chef sieht sein Unternehmen daher auf gutem Weg, die im Rahmen des Strategiezyklus gesetzten Ziele zu erreichen.

Dabei hat es Givaudan, wie viele andere Unternehmen, im derzeit rezessiven und inflationären Umfeld nicht leicht. Dieses drückte denn auch deutlich auf die Volumen-Entwicklung im laufenden Jahr. Dazu kommt der starke Franken. So musste der Genfer Konzern im ersten Halbjahr trotz eines organischen Wachstums einen Umsatzrückgang in Franken hinnehmen.

Der Schutz der Marge sei daher wichtig, sagte Andrier. Und dies sei dank Preiserhöhungen gelungen. Givaudan sei weiterhin auf gutem Weg, die steigenden Input-Kosten über höhere Preise an die Kunden weiterzugeben. Ein gewisser Verwässerungseffekt bleibe aber dennoch. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern weiter mit einem Anstieg der Input-Kosten von rund 5%.

AWP

