Ersteinschätzung von Arno Schmocker um 7.50 Uhr

Straumann bleibt vorerst auf Kurs. Das organische Wachstum von 18% über neun Monate liegt im Bereich der hohen Werte vor der Pandemie. Wie erwartet hat sich das Wachstum im dritten Quartal allerdings weiter abgeschwächt. In den USA drückt die schwierige wirtschaftliche Lage mit hoher Inflation auf die Nachfrage, in China die häufigen Lockdowns wegen Covid. Insgesamt stuft das Dentalunternehmen die Patientennachfrage immer noch als gut ein. Ebenfalls nicht unerwartet erhöht es die Jahresprognose für das organische Wachstum von niedrigem auf einen mittleren Zehnprozentbereich. Das Ziel einer Betriebsgewinnmarge von 26% (Vorjahr: 27,4) bleibt bestehen. Die Aktien haben die Hälfte an Wert verloren, doch gerade im Vergleich zur US-Konkurrenz sticht Straumann dank breitem Produktportfolio nach wie vor vorteilhaft hervor. Align Technology etwa, die vor allem auf transparente Zahnschienen setzt, hat einen empfindlichen Umsatz- und Gewinnrückgang für das dritte Quartal rapportiert.