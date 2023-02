Die Straumann-Aktionäre sollen eine höhere Dividende von 0.80 Fr. erhalten. Bild: ZVG/Straumann

Ersteinschätzung von Arno Schmocker um 7.50 Uhr

Für Straumann war es 2022 unter sehr anspruchsvollen Marktbedingungen schwierig, die Erwartungen zu übertreffen, so wie es vor der Pandemie jahrelang der Fall gewesen war. Die Prognosen wurden «nur» erfüllt, wobei der Gewinn je Aktie etwas niedriger ausgewiesen wird als von Finanzanalysten vorausgesagt. Um weitere Anteile in etablierten Geschäftsbereichen der Zahnmedizin zu gewinnen, im digitalen Geschäft vorn dabei zu sein und in sich öffnenden Zukunftsmärkten wie China frühzeitig präsent zu sein, muss Straumann mehr als in der Vergangenheit investieren­ – was die Rentabilität belastet. Das spiegelt sich in einer (freilich wie gewohnt) zurückhaltenden Prognose für das laufende Jahr: Ein organisches Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich sowie ein nochmaliger leichter Margenrückgang werden an der Börse keine Begeisterung auslösen. Den Vergleich mit US-Konkurrenten besteht das Dentalunternehmen allerdings immer noch locker. Envista mit der Marke Nobel Biocare ist knapp 2,5% gewachsen, der Gewinn je Aktie ist zwei Drittel geschrumpft; Align Technology hat einen 5,5% niedrigeren Umsatz und einen Gewinnrückgang von 30% ausgewiesen.