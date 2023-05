Mit Blick auf den weiteren Geschäftsverlauf bestätigt Straumann den Ausblick. Bild: ZVG/Straumann

Ersteinschätzung von Arno Schmocker um 8 Uhr

Straumann hat ein deutlich schwächeres Startquartal als im Vorjahr hinter sich. Das kommt nicht überraschend, war die Wachstumsrate 2022 doch mit 25% ausserordentlich hoch gewesen. Zudem war absehbar, dass der Umsatz in China wegen neuer Regulierung mit deutlich niedrigeren Verkaufspreisen und Nachwirkungen der Covid-19-Lockdowns scharf zurückgehen würde. Die Region Asien schrumpfte denn auch nahezu 30%, während die übrigen Regionen im Schnitt etwa 11,5% organisches Wachstum aufwiesen. Insgesamt wurden die Marktprognosen leicht übertroffen. Die Wachstumsraten von Straumann werden im Jahresverlauf wieder zunehmen, allein des Basiseffekts wegen. Bislang gibt es keine Gründe, an der Jahresprognose einer Umsatzsteigerung von gegen 10% und einer gemessen am Vorjahr leicht geringeren operativen Marge von 25% zu rütteln.