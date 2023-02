Es ist Wahljahr. «Die Mitte» beschert der in einigen Jahren absehbar erneut wackligen AHV 400 Mio. Fr. Mehrkosten, um die Teuerung für sämtliche Rentenbezüger auszugleichen und «die Kaufkraft zu stärken» – dank 5 Fr. mehr pro Monat für die Minimal- und 12 Fr. für die Maximalrente, die eher Wohlhabende und Millionäre erhalten.

Geradezu verantwortungslos ist die Forderung der Grünen Partei, die sie diese Woche erhoben und über die Umwelt- und Energiekommission (Urek) des Nationalrats in die parlamentarische Diskussion eingebracht hat. Die Urek tagte mit Blick auf die nächste Woche beginnende Frühjahrssession, in der die grosse Kammer das Bundesgesetz für eine Stromversorgung mit erneuerbaren Energien, den sogenannten Mantelerlass, beraten wird.

«Die Lücke von 10% mit erneuerbaren Energien schliessen zu wollen, ist illusorisch.»

In einem Minderheitsantrag plädiert die Grüne Partei für einen «geordneten Atomausstieg». Sie schlägt allen Ernstes vor, die Meiler Beznau I und II bereits 2027 abzuschalten, Gösgen fünf Jahre später und schliesslich Leibstadt zehn Jahre später.

Beznau I und II schon in vier Jahren vom Netz zu nehmen, bedeutet den Verzicht auf rund 10% der gesamtschweizerischen Stromerzeugung. Diese Lücke bis dann mit erneuerbaren Energien schliessen zu wollen, ist illusorisch, selbst wenn der Zubau von Solar- und Windkraft deutlich rascher als bis anhin gelänge – der «geordnete Ausstieg» würde in ein Chaos münden. Oder noch mehr Import von Strom aus AKW und fossilen Anlagen bedingen, sofern überhaupt möglich. Hinzu kommt: Eine Befristung der Laufzeit käme einem Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und die Eigentumsrechte gleich. Er müsste entschädigt werden.

Selbst mit Beznau und trotz neuer (nicht ausgesprochen umweltfreundlicher) Reservegaskraftwerke warnt die Elcom, die Eidgenössische Elektrizitätskommission, weiterhin vor Strommangellagen in den kommenden Wintern. Gerade während dieser kritischen Monate ist die Produktion mit Solarenergie schwach. Generell gilt: Für dieselbe Energieerzeugung muss in der Fotovoltaik ein Vielfaches an Leistung installiert werden wie bei der Atomkraft.

Eine Beschränkung der Laufzeit ist, abgesehen von konkreten Sicherheitsbedenken, ein politischer Entscheid. Der Vorstoss der Grünen ist in dieser Hinsicht demokratisch bedenklich. Das Stimmvolk hat mehrfach und ausdrücklich eine vorzeitige Abschaltung der bestehenden Anlagen abgelehnt.

Die AKW stünden der Energiewende im Weg, argumentiert die Grüne Partei. Dass der Ausbau der erneuerbaren Energie weniger rasch als gewünscht vorankommt, hat mehrere, andere Gründe. Ein wesentlicher ist, dass just Umweltschutzgedanken den Bau grösserer Anlagen verschleppen oder gar torpedieren. Und gegen die jüngste Solaroffensive im Wallis – vom Parlament im Herbst ermöglicht durch die demokratisch in der Tat nicht lupenreine, verfassungsrechtlich umstrittene «Lex Alpinsolar» – sammelt die Kantonalpartei Unterschriften für ein Referendum.

«Wenn schon, sollten die Laufzeiten der AKW eher verlängert werden.»

Es ist nicht gesetzlich festgelegt, wann die vier noch in Betrieb stehenden Kernkraftwerke ausser Betrieb zu nehmen sind. Entscheidend ist die Sicherheit, die vom Eidgenössischen Nuklearinspektorat (Ensi) ständig überwacht wird. Vor einem Monat hat sie im Jahresbericht bekräftigt, dass die AKW die gesetzlichen Sicherheitsauflagen erfüllen, dies mit einer im Vergleich zu Solar- und Windkraft weitaus höheren Verfügbarkeit von über 90%.

Statt die Laufzeit der Schweizer Kernkraftwerke zu stutzen und die Versorgungssicherheit des Landes mit Strom noch mehr zu gefährden, sollte vielmehr eine Verlängerung ernsthaft geprüft werden. Der Geophysiker Georg Schwarz, bis Ende 2021 Vizedirektor des Eidgenössischen Nuklearinspektorats, vertrat vor einem Monat in der «Neuen Zürcher Zeitung» die Ansicht, die Anlagen in Leibstadt und Gösgen könnten 80 Jahre laufen, statt der aktuell als realistisch geltenden 60 Jahre.

