Der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die verschärften Spannungen zwischen den USA und der Volksrepublik China werfen ihre Schatten auch auf die Spannungsherde im Fernen Osten. Anders als in Europa mit dem Nordatlantischen Bündnis gibt es in Ostasien keine regionale Sicherheitsarchitektur. Ebenso fehlt es bis heute an einer kritischen Aufarbeitung der jüngsten Geschichte, wie dies in der deutsch-französischen Aussöhnung geschehen ist.

Die bislang wichtigsten sicherheitspolitischen Instrumente waren und sind die bilateralen Militärbündnisse, die die USA in unterschiedlicher Form und Intensität mit einzelnen ostasiatischen Staaten eingegangen sind. In jüngster Zeit haben Japan, Indien, Australien und die USA ihre Zusammenarbeit im Indopazifik intensiviert, doch befindet man sich, was eine krisenresistente Sicherheitspolitik betrifft, erst in der Anfangsphase. Derweil wird Chinas Hegemoniestreben immer bedrohlicher, und im Hintergrund zündelt ein unberechenbares Nordkorea kräftig weiter.

Die Republik Korea (Südkorea) und Japan sind beide Demokratien, die fest in den Werten der westlichen Welt verankert sind. Beide sind in hohem Masse in die Weltwirtschaft integriert und in ihrem Wohlstand und Reichtum von gut funktionierenden Lieferketten und einem florierenden Welthandel abhängig. Sie stehen damit im westlichen Lager und in Rivalität zu den Ländern, die sich wie China und Russland dem Autoritarismus, der Staatswirtschaft und dem Merkantilismus verschrieben haben. Daraus müsste besonders im Angesicht der militärischen Bedrohungen, die von China und Nordkorea ausgehen, eine enge Kooperation zwischen Japan und Südkorea resultieren.

Die Last der Geschichte

Dem ist indessen wegen einer schwer belasteten Geschichte nicht so. 1910 fiel Japan in Korea ein und annektierte es als Kolonie in sein Imperium. Die japanische Besetzung, die sich durch eine besonders brutale Unterdrückung der koreanischen Kultur auszeichnete, kam erst mit der japanischen Kapitulation 1945 zu ihrem Ende. Während des Koreakrieges von 1950 bis 1953, der der koreanischen Halbinsel grossflächige Zerstörung bescherte, diente Japan als «unsinkbarer Flugzeugträger» den westlichen Alliierten als logistische Basis und profitierte von der Kriegswirtschaft für seinen eigenen Nachkriegs-Wiederaufbau.

«Angesichts der höchst fragilen Weltlage ist ein gespanntes Verhältnis zwischen den beiden ostasiatischen Nachbarn ein Luxus.»

Hauptstreitpunkte zwischen Japan und Südkorea drehen sich um die Anerkennung und die Sühnung der Verbrechen, die mit der Verpflichtung von Zwangsarbeitern und Zwangsprostituierten durch die japanischen Besatzer begangen wurden. Ungelöst ist bis heute die monetäre Abgeltung der Verbrechen, in die sowohl die japanischen Streitkräfte als auch japanische Unternehmen involviert waren. Tokio besteht darauf, dass alle Ansprüche durch den bilateralen Vertrag von 1965, der die Beziehungen zwischen den beiden Ländern normalisierte, ein für alle Mal abgegolten worden seien. Diese Position wird von der koreanischen Seite nicht akzeptiert, was wiederum Japan irritiert. Es wird sich weisen, ob im Tauwetter, das derzeit die südkoreanisch-japanischen Beziehungen prägt, eine endgültige gütliche Regelung gefunden werden kann. In jedem Fall wird das Problem mit der zeitlichen Entfernung zum verbrecherischen Geschehen immer weiter in den Hintergrund rücken.

Mitte März hat der vor Jahresfrist gewählte südkoreanische Präsident, Soon Suk-yeol, Japan einen Staatsbesuch abgestattet. Beinahe zwölf Jahre sind vergangen, seit letztmals ein südkoreanischer Präsident zu einem bilateralen Gipfel in der japanischen Kapitale weilte. Der japanische Ministerpräsident, Fumio Kishida, betreibt wie sein Vorvorgänger Shinzo Abe eine aktive Präsenz Japans in der Welt. Dazu gehört auch der derzeitige Vorsitz in der G-7, deren Gipfel Mitte Mai in Japan über die Bühne gehen wird. Kishida und Soon bekräftigten, dass ein neues Kapitel in den südkoreanisch-japanischen Beziehungen eröffnet werde. Wie weit dieses Vorhaben realisiert werden wird, ist allerdings noch eine offene Frage. Sowohl in Südkorea als auch in Japan gibt es einflussreiche politische Kräfte, die mit der heiklen Geschichte nicht zurechtkommen wollen.

Militärische Bedrohung

Übergeordnete Sachzwänge dürften vielleicht dazu führen, dass dieses Mal die südkoreanisch-japanischen Beziehungen kräftig und dauerhaft aufgebessert werden können. Offensichtlich steht dabei die militärische Sicherheit im Vordergrund. Viele nordkoreanische Raketentests in den Gewässern nahe dem japanischen Archipel sorgen in Tokio für wachsende Verärgerung und Angst. Südkorea spielt mit der gefährlichen Grenze zu Nordkorea für das kontinentalasiatische Glacis Japans eine wichtige Rolle als Frontstaat.

Es standen allerdings auch wichtige wirtschaftliche Anliegen auf der Tagesordnung des Gipfels zwischen Kishida und Soon. Für lange Zeit war Japan in der Modernisierung seiner Wirtschaft weit voraus, und Südkorea war der Nachzügler. Während der vergangenen zwei Jahrzehnte hat Südkorea in wichtigen Industriebereichen wie Automobil- und Schiffbau aufgeholt, ja die japanische Konkurrenz gar hinter sich gelassen. In jüngster Zeit ist Südkorea für Japan in Bereichen der Soft Power wie Design und Unterhaltung zum Vorbild geworden, sehr zum Verdruss von stolzen Japanern, die es gewohnt waren, auf Korea herabzublicken.

Nicht nur auf die USA verlassen

Obschon die beiden Nachbarn in einer Reihe von Wirtschaftszweigen scharfe Konkurrenten sind, gibt es viele Bereiche, in denen Südkorea und Japan Interessen teilen, die sie beispielsweise in Foren wie der G-20 oder in der OECD zu vertreten haben. Japan hat dieses Jahr den Vorsitz in der G-7, und Premier Kishida hat Präsident Soon zum Gipfeltreffen im Mai in Hiroshima als Gast eingeladen.

Angesichts der höchst fragilen Weltlage ist ein gespanntes Verhältnis zwischen den beiden ostasiatischen Nachbarn ein Luxus. Natürlich gibt es im Umgang mit Pjöngjang und Peking in der militärischen Bedrohungslage Unterschiede, die sich aus der unterschiedlichen geografischen Lage erklären. Doch spätestens zur Zeit der Trump-Regierung war beiden Nachbarn bewusst geworden, dass eine ausschliessliche Abhängigkeit vom amerikanischen Schutzschirm problematisch ist. Sowohl Seoul als auch Tokio sind sich bewusst, dass im Konfliktfall die Interessen Washingtons nicht deckungsgleich zu sein brauchen mit den Anliegen und den Sorgen Japans und Südkoreas.

Je weiter Nordkorea in seinem Raketen- und Kernwaffenprogramm voranschreitet und je akuter die nordkoreanische Bedrohung für das amerikanische Festland wird, desto stärker können die Interessen im Umgang mit Pjöngjang divergieren. Hinzu kommt, dass auch die von der Biden-Regierung vollzogene Deklarierung Chinas zum Hauptrivalen der USA im Grossraum des Indopazifiks den Druck auf Seoul und Tokio erhöht hat, ihre geopolitische Ausrichtung diesem neuen Sachverhalt anzupassen. Gefährlichere Zeiten legen es nahe, den Ballast der Geschichte ein für alle Mal abzulegen.

Urs Schoettli ist freier Journalist in Tokio. Mehr Infos

