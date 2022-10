Mit den Zahlen hat Sulzer die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen. Bild: ZVG Sulzer

Ersteinschätzung von Alexander Saheb um 8.10 Uhr

Sulzer hat Grund zur Freude: Die Bestellungen gehen munter ein, das Unternehmen schiebt einen rekordhohen Auftragsbestand vor sich her. Allerdings hat sie auch Grund zu klagen: Es schlagen nun Faktoren zu, die man im Sommer noch beherrschen zu können glaubte. Was die ganze Industrie beutelt, trifft nun auch Sulzer: Lieferkettenprobleme oder das Fehlen von Komponenten. Derzeit zeigt sich deshalb bereits weniger Umsatzwachstum. Einstweilen bestätigt Sulzer nochmals das Profitabilitätsziel für 2022 . Doch es ist fraglich, ob diese belastenden Faktoren auch 2023 noch so beherrschbar bleiben werden. Einstweilen dürften die News den Aktienkurs belasten, da die Logik der Ereignisse transparent ist.