Regierungskrise in Grossbritannien – Rishi Sunak wird britischer Premierminister Nach Ex-Premier Boris Johnson zog nun auch die ehemalige Verteidigungsministerin Penny Mordaunt ihre Bewerbung zurück.

Rishi Sunak steht vor einer schwierigen Aufgabe. Aberto Pezzali/AP Photo/Keystone

In Grossbritannien wird Rishi Sunak neuer Premierminister. Als einziger Bewerber versammelte er die erforderliche Unterstützerzahl von mindestens 100 Abgeordneten, wie die konservative Partei am Montag in London mitteilte. Damit wird der frühere Finanzminister automatisch Nachfolger der bisherigen Tory-Parteichefin und Premierministerin Liz Truss, die nach nur 44 Tagen im Amt zurückgetreten war. Der 42-jährige frühere Hedgefonds-Manager steht vor der schwierigen Aufgabe, Grossbritannien durch die Wirtschaftskrise zu führen und seine zerstrittene Partei zu einen.

Die ehemalige Verteidigungsministerin Penny Mordaunt, die sich ebenfalls beworben hatte, zog am Montag ihre Bewerbung zurück und erklärte, Sunak zu unterstützen. Der frühere Premierminister Boris Johnson hatte am Sonntag auf eine Bewerbung verzichtet.

Johnson war erst kürzlich nach mehreren Skandalen von Amt des Premierministers zurückgetreten. Seine Nachfolgerin Truss wiederum hatte nach nur sechs Wochen nach einer von Finanzmarktturbulenzen und politischen Wirren geprägten Regierungszeit das Handtuch geworfen.

