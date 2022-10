Neuer britischer Premierminister – Sunak will Vertrauen in britische Regierung wiederherstellen Der Nachfolger von Liz Truss will die Bedürfnisse der Öffentlichkeit priorisieren und die Fehler seiner Vorgänger korrigieren.

Rishi Sunak ist der erste britische Premierminister mit Migrationshintergrund und zudem der jüngste Regierungschef im Vereinigten Königreich seit mehr als zweihundert Jahren. Bild: Tolga Akmen/EPA/Keystone

Der neue britische Premierminister Rishi Sunak hat sein Amt mit dem Versprechen angetreten, das Vertrauen in die Politik wiederherzustellen. Er wolle die Bedürfnisse der Öffentlichkeit an erste Stelle setzen und die Fehler seiner Vorgänger korrigieren, sagte der 42-jährige Ex-Finanzminister am Dienstag, nachdem ihm König Charles III. im Buckingham-Palast den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt hatte. Zudem wolle er für wirtschaftliche Stabilität sorgen und auch dies ins Zentrum seiner Agenda rücken. «Das wird schwierige Entscheidungen mit sich bringen.» Der ehemalige Banker hatte sich am Montag im Rennen um den Vorsitz der konservativen Tory-Partei durchgesetzt und damit den Weg den Amtssitz des Regierungschefs in Downing Street 10 geebnet. Er ist der dritte Premierminister in weniger als zwei Monaten.

Sunak folgt Lizz Truss nach, die nach nur sechs Wochen in einer von Finanzmarktturbulenzen und politischen Wirren geprägten Regierungszeit das Handtuch geworfen hatte. Sie hatte Boris Johnson abgelöst, der nach zahlreichen Skandalen die Ämter als Partei- und Regierungschef abgeben musste. Sunak ist indischer Abstammung und damit der erste britische Premierminister mit Migrationshintergrund. Zudem ist er der jüngste Regierungschef im Vereinigten Königreich seit mehr als 200 Jahren.

Nach wochenlanger Regierungskrise steht Sunak nun vor der Aufgabe, das Land und auch seine Partei inmitten schwerer Wirtschaftsturbulenzen zu einen. Dabei wird er vermutlich auch auf Finanzminister Jeremy Hunt setzten, der erst kürzlich von Truss ernannt worden war. Hunt hatte nach dem Fiasko um die inzwischen wieder zurückgezogenen Pläne von Truss für schuldenfinanzierte Steuersenkungen für eine Beruhigung an den Finanzmärkten gesorgt. In Umfragen sind die Konservativen mittlerweile allerdings abgestürzt. Die oppositionelle Labour-Partei liegt demnach haushoch vorne und fordert Neuwahlen.

REUTERS

