China-Switzerland Stock Connect – Sunwoda Electronic nimmt 440 Mio. $ an Schweizer Börse ein Das chinesische Unternehmen aus dem Bereich Lithium-Ionen-Batterien konnte rund 28,8 Mio. Hinterlegungsscheine an der SIX platzieren.

Ein Arbeiter in einer Sunwoda-Fabrik für E-Auto-Batterien in Nanjing. VCG via Getty Images

Das chinesische Unternehmen Sunwoda Electronic hat seine Hinterlegungsscheine (Global Depository Receipts, GDR) an der Schweizer Börse SIX kotiert. Damit wächst das seit Ende Juli bestehende Handelssegment «China-Switzerland Stock Connect» der Six auf sieben Firmen.



Insgesamt konnte Sunwoda Electronic rund 28,8 Mio. GDR zu einem Angebotspreis von je 15.30 $ platzieren, wie die Börsenbetreiberin SIX am Montag mitteilte. Mit dem GDR-Angebot habe das Unternehmen einen Bruttoerlös von rund 440 Mio. $ erzielt. Ein GDR entspricht dabei fünf A-Aktien, die an der Börse in Shenzhen gehandelt werden.



Sunwoda ist im Bereich der Lithium-Ionen-Batterien tätig und fertigt etwa Batterien für E-Autos und Energiespeichersysteme. Das Unternehmen wurde 1997 in Shenzhen gegründet. Seit 2011 ist es in Shenzhen kotiert.



AWP

