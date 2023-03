Bilanzmedienkonferenz – Swatch-Group-Chef sieht starkes Wachstum Laut CEO Nick Hayek befindet sich der Bieler Uhrenkonzern in diesem Jahr auf Kurs in Richtung Rekord.

Nick Hayek, CEO der Swatch Group, bei der Bilanzmedienkonferenz am Donnerstag in Biel. Bild: Peter Schneider/Keystone

Bei der Swatch Gruppe geht der Aufschwung nach der Coronapandemie weiter. Auch im laufenden Jahr ist laut Konzernchef Nick Hayek ein starkes Wachstum in Sicht.

«Wir sehen Chancen in der Welt, die wir wahrnehmen wollen», sagte Hayek am Donnerstag am Rande der Bilanzmedienkonferenz in Biel im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Das Jahr 2023 habe stark begonnen mit einem Wachstum in allen Regionen.

Besonders kräftig sei die Erholung in China, Hongkong oder Macau nach dem Ende der Coronabeschränkungen. Die Chinesen hätten einen grossen Nachholbedarf. Aber auch in Europa und Amerika sei das Wachstum sehr gut, sagte Hayek.

Ob der Uhrenkonzern damit den Umsatzrekord von 8,7 Mrd. Fr. aus dem Jahre 2014 knacke, wisse er nicht: «Vielleicht wachsen wir 10%, vielleicht 20% oder 25%. Die Gelegenheiten sind da. Aber unser Ziel ist es nicht, um jeden Preis einen Rekordumsatz zu machen.»

«Ob wir jetzt 8,7 Mrd. Umsatz machen oder 8,5 oder 9 Mrd., ist mir völlig egal», sagte Hayek.

Mehr Investitionen ins Marketing

Auch zum Gewinn machte der Chef des Uhrenunternehmens keine Angaben. «Wir setzen uns aber keine Gewinnziele. Das wäre für unsere Kultur sehr gefährlich.» Die Swatch-Gruppe investiere ins Marketing und in die Läden, um die Marken langfristig weiterzuentwickeln.

Wenn sich Geschäftschancen bieten würden, werde er nicht die Marktingausgaben stutzen, um irgendwelche Gewinnvorgaben zu erfüllen, erklärte Hayek im Gespräch. «Wir machen alles, um den Kunden zu erreichen.»

Darüber hinaus werde auch die Produktion mit neuen Maschinen mit neuen Prozessen ausgebaut. Dazu brauche man mehr Leute. Der Personalbestand werde steigen, sagte der Konzernlenker: «Insgesamt könnte 2023 wirklich ein guter Jahrgang werden.»

Die Inflation hat die Swatch Gruppe im vergangenen Jahr noch nicht getroffen. Im laufenden Jahr werde sich das ändern, sagte Konzernleitungsmitglied Peter Steiger. Man habe grosszügige Lohnerhöhungen in der Schweiz und im Ausland gewährt. Zudem habe man höhere Energie- und Mietkosten. «Wir rechnen mit einer Kostensteigerung von 3 bis 5 Prozent in diesem Jahr.»

Auf der anderen Seite führe die Inflation auch zu Salärsteigerungen bei den Kunden, was die Nachfrage antreibe. Trotz Inflation habe die Konsumlust nicht gelitten, sagte Hayek.

Preise erhöht

Die Swatch Gruppe habe auf den 1. Februar die Preise im Schnitt um 4% erhöht, sagte Steiger: «Wir gehen davon aus, dass dies die höheren Kosten kompensiert.»

Auch im laufenden Jahr rechnet Hayek mit Gegenwind von der Währungsfront: «Im Moment haben wir 20 bis 30 Mio. Fr. Währungseinbussen pro Monat wegen dem starken Schweizer Franken.»

Das bereite ihm aber kein grosses Bauchweh. «Das verändert sich auch wieder. Das ist etwas, mit dem wir leben. Wir werden deshalb nicht die Produktion ins Ausland verlegen.» Die Franken-Stärke werde einen gewissen Einfluss auf Umsatz haben, der aber beschränkt bleiben.

Mehr Umsatz und Gewinn

Im vergangenen Jahr hatte die Swatch Gruppe den Umsatz um 2,5%auf 7,5 Mrd. Fr. gesteigert. Und dies, obwohl der starke Franken 151 Mio. Fr. Umsatz weggefressen habe. Zudem verlor der Konzern rund 700 Mio. Fr. Umsatz durch die Coronabeschränkungen in China, wie Finanzchef Thierry Kenel sagte. Trotzdem gelang das stärkste Wachstum im Raum Grosschina mit einem Plus von 32%.

In Europa kletterte der Umsatz um 27% zu, in Asien und im Mittleren Osten um 24%. In Nord- und Südamerika konnte sich Swatch um 15% steigern.

Der Betriebsgewinn legte um 13,4% auf 1,16 Mrd. Fr. zu. Unter dem Strich kletterte der Reingewinn um 11% auf 823 Mio. Fr.

Hayek: Wollen nicht in den SMI zurückkehren

Nick Hayek hat ausserdem erneut seine Abneigung gegenüber der Börse zum Ausdruck gebracht: «Was ist ein SMI? Swiss Minor Interest?», sagte er spottend am Donnerstag auf der Bilanzmedienkonferenz auf die Frage, ob der Konzern in den Schweizer Leitindex Swiss Market Index (SMI) zurückkehren wolle.



«Wir sind sehr zufrieden, nicht im SMI zu sein», sagte Hayek. «Warum sollten wir im SMI sein?» Da würden die Banker die Kriterien bestimmen. «Der SMI spielt für uns keine Rolle. Wenn wir jemals die Kriterien für den SMI erfüllen sollten, werden wir alles machen, um die Aufnahme abzulehnen», sagte der Konzernchef.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.