Analyse zu den Jahreszahlen – Swatch Group will Einbruch mit Rekord-Comeback 2023 trotzen China dämpft den Umsatz des Geschäftsjahres 2022 erheblich. Trotzdem klettert die Aktie auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren. Simone Stern

In China hat Swatch Group, zu der die Luxusmarke Omega gehört, ihr Umsatzziel um 700 Mio. Fr. verfehlt. Bild: Ivan Abreu/Bloomberg

So überraschend wie der Tag, an dem Swatch Group ihre Resultate verkündet, so wenig überraschend kommt der Umsatzeinbruch wegen der Lockdowns in China. Wie erwartet haben die bis Mitte Dezember anhaltenden Einschränkungen auf dem Festland und die Reiseeinschränkungen für chinesische Touristen dem Uhrenkonzern im letzten Jahr ordentlich zugesetzt – noch mehr als anderen Unternehmen. Denn von der Luxusbranche ist die Gesellschaft, zu der die Luxusmarke Omega gehört, dem wichtigen Einzelmarkt am stärksten exponiert.