Vorschlag für Generalversammlung – Swatch schlägt 6 Fr. Dividende vor Der Verwaltungsrat des Uhrenkonzerns will die Aktionäre am leichten Gewinnzuwachs teilhaben lassen.

Für 2021 hatte Swatch noch 5.50 Fr. je Inhaber- und 1.10 Fr. je Namenaktie ausgeschüttet. Bild: Anthony Anex/Keystone

Vom leichten Gewinnplus beim Uhrenkonzern Swatch werden auch die Aktionäre profitieren. Diese sollen für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 6.00 Fr. je Inhaber- und von 1.20 Fr. je Namenaktie erhalten.

Den entsprechenden Dividendenvorschlag an die Generalversammlung habe der Verwaltungsrat an seiner heutigen Sitzung beschlossen, teilte Swatch am Mittwoch mit. Für 2021 hatte Swatch noch 5.50 Fr. je Inhaber- und 1.10 Fr. je Namenaktie ausgeschüttet.

Swatch hatte Ende Januar die Gewinnzahlen ausgewiesen. Das Jahr 2022 hat der Konzern mit einem 2,5% höheren Umsatz von 7.50 Mrd. Fr. abgeschlossen. Der Reingewinn kletterte um 6,3% auf 823 Mio.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.